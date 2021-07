Argentina: mujeres podrán contar años de aportes por hijos en jubilación

Buenos Aires, 19 jul (Sputnik).- Las mujeres en Argentina podrán sumar a su jubilación un año de aportes por cada hijo que hayan tenido, según un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.



«Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU), las mujeres y/o personas gestantes podrán computar UN(1) año de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida», señala el decreto 475.



Por cada hijo adoptado se computarán dos años de servicios, mientras que se reconocerá un año adicional para aquellas mujeres que tengan hijos con algún tipo de discapacidad, de acuerdo al decreto firmado por el presidente, Alberto Fernández, y buena parte de su gabinete.



El Ejecutivo observó que «el trabajo productivo y reproductivo representan un conjunto de acciones igualmente necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana y el sostenimiento de las sociedades, pero que sin embargo no gozan del mismo reconocimiento, de forma tal que las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas son un trabajo que queda invisibilizado».



En consecuencia, «las mujeres acumulan menos aportes jubilatorios y a mayor cantidad de hijos e hijas, las brechas respecto al ingreso de aportes previsionales se incrementan tanto respecto de los varones que son padres como de las mujeres sin hijos e hijas».



Los plazos de licencia por maternidad también se computarán como tiempo de servicio al momento de acceder a una prestación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



De acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentina (Sipa), las mujeres de entre 40 y 64 años tienen una brecha de aportes de 24 por ciento frente a los varones de la misma edad.



La brecha de aportes aumenta entre las mujeres de más de 56 años hasta llegar a superar el 40 por ciento cuando cumplen 62 años.



Las mujeres, por otro lado, realizan el 76 por ciento de las tareas domésticas no remuneradas, y al mismo tiempo, el 89 por ciento de las mujeres dedican a estas labores no menos de 6,4 horas por día, de acuerdo a una encuesta que realizó en 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).



La norma entra en vigor desde este lunes.



Las mujeres en Argentina pueden jubilarse a partir de los 60 años, mientras que los hombres pueden acceder a partir de los 65. (Sputnik)