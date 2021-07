Cuba merece Premio Dignidad por su resistencia afirma López Obrador

México, 24 jul (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó hoy que por su lucha en defensa de la soberanía el pueblo de cuba merece el Premio de la dignidad.

En el discurso por el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar en el Castillo de Chapultepec, con presencia de cancilleres y altos funcionarios de 33 países latinoamericanos y caribeños, el mandatario de México exaltó a Cuba como el único país del continente que ha enfrentado la hegemonía de Estados Unidos.



Al hacer historia del papel de Bolívar en la libertad de los pueblos de Latinoamérica, explicó cómo en la medida en que España era derrotada en el continente surgía Estados Unidos como nueva fuerza hegemónica caracterizada por políticas como la Doctrina Monroe de América para los americanos (ellos) que desintegró la unidad del continente forjada por Bolívar.



Desde entonces, dijo, Estados Unidos no ha dejado de realizar operaciones contra los países independientes del sur del río Bravo para hacer predominar su imposición en América, pero un caso especial es el de Cuba, con más de medio siglo de resistencia para hacer valer su independencia enfrentado a Estados Unidos con todo su poder.



Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución, pero haber resistido 62 años es toda una hazaña. Esta afirmación, advirtió, puede provocar enojos, pero su lucha en defensa de la soberanía merece el Premio de la Dignidad.



Esa isla, añadió, es la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia y por esa misma razón Cuba debería ser declarada patrimonio de la humanidad. Pero también sostengo que ya es momento de nueva convivencia porque el modelo impuesto por más de dos siglos por Estados Unidos está agotado y no beneficia a nadie.