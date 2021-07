Presidente Ortega augura que en Nicaragua el pueblo saldrá a votar

Managua, 25 jul (Prensa Latina) Vamos a realizar esas elecciones y el pueblo saldrá a votar, auguró hoy el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en alusión a los comicios generales del 7 de noviembre próximo.

El mandatario habló públicamente este domingo por espacio de media hora a su salida de un centro de votación en la capital, a donde acudió en compañía de la vicepresidenta Rosario Murillo a cumplir con el deber de la verificación ciudadana, un paso del calendario electoral que tiene lugar este fin de semana.



Estados Unidos no quiere elecciones en Nicaragua, las quiere boicotear y sembrar el terrorismo en nuestro país, señaló el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



La verificación es muy importante para que todos los nicaragüenses, desde los jóvenes de 16 años en adelante, sepamos el lugar a donde debemos ir a votar, comentó Ortega tras destacar cómo el sábado a pesar de la lluvia la asistencia a los centros habilitados con ese fin resultó masiva.



Estas elecciones serán un paso más en la batalla por nuestra segunda independencia, votar en noviembre es hacerlo por la independencia, insistió el jefe de Estado nicaragüense.



Al inicio de su discurso en una improvisada tarima el mandatario, quien todo el tiempo mostró su cédula de identidad, documento imprescindible para realizar la verificación y donde refleja que nació el 11 de noviembre de 1945, recordó que sus padres nunca le hablaron de elecciones en Nicaragua.



Ortega hizo un recuento del significado del triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979 y cómo las primeras elecciones libres en la historia nacional tuvieron lugar en noviembre de 1984 y fueron ganadas por el FSLN.



Resaltó que la organización rojinegra logró esa victoria a pesar de la agresión del gobierno estadounidense que ‘trató de unir a quienes no tienen vergüenza y no merecen ser llamados nicaragüenses, los parias porque el imperio tampoco los respeta, solo los utiliza’, dijo en referencia a la oposición de derecha.