Respaldan en Costa Rica clamor mundial Dejen vivir a Cuba

San José, 25 jul (Prensa Latina) El presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América (AUNA-Costa Rica), Rafael Cuevas, sumó hoy su voz a las más de 500 personalidades a favor del clamor mundial Dejen vivir a Cuba.

El profesor en la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica y director de la Maestría en Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela-UNA), afirma que ‘en esa simple pero contundente frase se expresa un clamor mundial del que, el principal responsable de que no sea posible, se hace el de los oídos sordos’.

En una carta dirigida al presidente norteamericano, Joe Biden, bajo el título Dejen vivir a Cuba, más de 500 personalidades del mundo señalan que ‘es hora de tomar un nuevo camino hacia adelante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nosotros, los abajo firmantes, le hacemos este llamado público urgente para que rechace las políticas crueles implementadas por la Casa Blanca de Donald Trump que han creado tanto sufrimiento entre el pueblo cubano’.



Entre quienes rubricaron la misiva aparecen Jande Fonda, Susan Sarandon, Chico Buarque, Mark Ruffalo, Emma Thompson, Marisa Tomei, Oliver Stone, los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa, el filósofo y politólogo Noam Chomsky, el politólogo Atilio Borón y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.



En su artículo, divulgado en el portal Web de la AUNA-Costa Rica, Cuevas pregunta ¿En qué se diferencia la política de Biden de la de Trump hacia Cuba?



Cuevas mismo responde ‘solamente en que en algún momento se pensó que Biden, proviniendo de un partido político en donde también están personajes como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, tal vez podría hacer algo por devolver la cordura a la sempiterna política de bloqueo y agresión contra la isla’.



Refiere que fueron vanas las esperanzas, pues todos los apretones de mano, las fotografías de los Obama por las calles de La Habana Vieja y los más de dos años de negociaciones quedaron en humo, en palabrería fatua que sin ningún rubor la administración Biden ha echado por la borda sin ningún miramiento, incluso desdiciéndose de lo que él mismo había dicho previamente en la campaña electoral.



‘Pero, como ya lo sabemos, la ejemplar democracia norteamericana no le pide cuentas a quien miente o lanza globos de distracción al viento mientras está en la carrera electoral y luego se desdice o hace lo contrario’, apunta el académico.



Cuenta que parecía que en la administración de Barack Obama por fin alguien se había dado cuenta de que, incluso para los intereses estadounidenses, era contraproducente lo que estaban haciendo respecto a Cuba, y Biden también parecía ser parte de esa toma de conciencia.



Sin embargo, asegura, no lo era, porque en lo referente a Cuba Biden ‘no ha hecho más que continuar lo que impulsó ese ser obtuso que es Donald Trump’.



En la AUNA-Costa Rica hemos visto cómo funciona ese bloqueo. Hemos intentado, con nuestras exiguas posibilidades, enviar dinero o jeringas para echarles una mano, pero las vías que hay que seguir para tratar de evadirlo son tortuosas, sostiene Cuevas.



Detalla que ‘no hay banco que acepte una transferencia ni compañía de transporte dispuesta a llevar nada, ni un mínimo paquete, para no exponerse a ser sancionada’ y concluye que ‘es como sentarse en las graderías del circo romano a ver cómo los leones devoran a los cristianos’.