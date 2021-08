Diez puentes en pie

Denuncio que hay, entre otros, por lo menos unos 10 puentes que fueron construidos sin los permisos municipales de construcción, sin planos catastrales, sin los análisis debidos de laboratorio, sin la opinión del LANAMME, sin la aprobación de la Contraloría; es más: sin las herramientas, el instrumental o la maquinaria reglamentaria para ese tipo de trabajo. Pero ¿las expropiaciones y las ofertas y las licitaciones? Bueno, hasta eso: no hubo ni expropiaciones ni licitaciones ni ofertas; se hicieron y ya. Y algunos hasta en zonas de gran peligro y de grandes caudales. ¡Qué horror! ¿Cómo le hicieron? ¿Pueden permitirse semejantes barbaridades?

Pero -y aquí viene el gran “pero”- ¿qué tienen en común y de bueno esos 10 que pongo por ejemplo? Que siguen en pie y sirviendo a la ciudadanía como si hubiesen sido construidos ayer con todos los recursos científicos y técnicos de punta que llaman, los beneficios del reciclaje, los satélites, las “láctoc”, los fondos del FMI, del BCIE, del ABC, del oso perezoso y del aserrín aserrán las maderas de San Juan. Bueno, pero viendo el payaso (ojalá en la “güeb”) y soltando la risa:

1. El Paso de Tarr, de losas de hasta dos toneladas cada una, sin mortero, sobre el río Barle en el Parque Nacional Exmoor, Somerset, Inglaterra. Tiene 55 metros de longitud y 17 vanos. Se especula que pudo haber sido construido entre el año 3000 antes de Cristo y la época medieval. Es decir, en algún momento entre hace 5000 años y hace 1500 años.

2. El puente Arkadiko en Grecia, el más antiguo de arco aún en uso, de piedras igual sin mortero, que data de la Edad del Bronce, entre el 1300 y el 1200 antes de Cristo. Hará unos 3200 años.

3. El puente Sant’Angelo, de arco, de 135 metros de longitud, uno de los más famosos de Roma, construido sobre el río Tiber por orden del emperador Adriano en el año 136, hace 1885 años.

4. El puente de piedra Zhaozhou, también llamado de Anji, el más antiguo de China y el más antiguo de tímpano abierto del mundo, de 50 metros de longitud y 9 de ancho, sobre el río Xiao. Fue construido aproximadamente en el año 600, hace unos 1421 años.

5. El puente de Septimio Severo, en Turquía, sobre el río Chabinas, de 118 metros de longitud. Fue construido en honor a este emperador romano, a su esposa Julia y a sus hijos Caracalla y Geta aproximadamente en el año 200, hace unos 1821 años.

6. El puente Shaharah, o “de los suspiros”, en Yemén, de 20 metros de longitud pero sobre un cañón de 200 metros de profundidad, que conecta los picos de Jabal al Emir y Jabal al Faish. Fue construido en el siglo 17, hará unos 400 años.

7. El puente Khaju, en Isfahan, Irán, sobre el río Zayandeh, de 127 metros de longitud y 24 vanos, que fue construido sobre otro más antiguo, como puente y también como represa con compuertas en 1650, hace 371 años.

8. El puente de Rialto, que atraviesa el Gran Canal de Venecia y que es el más antiguo de los cuatro de la ciudad y el más famoso. Tiene 48 metros de longitud y fue construido en 1591, hace 430 años.

9. El puente Vecchio, sobre el río Amo en Florencia, Italia, con una longitud de 30 metros, construido en el año 1345, hace 676 años.

10. El puente Fabricio, sobre el río Tiber en Roma, de 62 metros de longitud, construido por orden del “curador de vías” Lucius Fabricius en el año 62 antes de Cristo, hace 2083 años.

Pero ¿y qué? Pues que ahí están vivitos y coleando y ese es el punto. ¿Se puede creer que sigan ahí esos vejestorios como si nada? No solo se puede creer sino comprobar que así es; que ahí están sirviendo a las gentes día tras día y que siguen tan campantes. ¿Será porque no ha habido en esos sitios terremotos, riadas, tormentas, invasiones, bombardeos, huracanes, sequías en los últimos 3200 años? ¡Ja! ¡Miles de veces más que aquí!

Y hay muchos más y ejemplares, como el Bolshoi Kamenny o gran puente de piedra de Moscú, al que quiero mucho por razones personales, sobre el río Moscú, al extremo occidental de Kremlin, cuya primera versión data de 1692 por iniciativa del zar Mijaíl Fiódaravich Ramánav (erróneamente transliterado al castellano y mal pronunciado como “romanóv”). Tampoco han caído otros emblemáticos aunque novatillos como el de la Bahía de San Francisco, California (1936), el de la Torre de Londres (1894), el de Brooklyn (1883) y ahí una larga lista.

Aquí por lo general se mantienen en perfectas condiciones digamos unos 15 días antes de que comiencen a ser víctimas de los vándalos, y allí comienza un deterioro que en algunos casos culmina con su caída total tal vez en unos 20 años porque de mantenimiento ni hablemos. Es muy variable, pero que demasiados per cápita caen, sí, demasiados per cápita cuando deberían mantenerse en pie por lo menos unos 200 años que no es nada comparando con los citados como ejemplo ¿por qué no? ¿No es posible copiar nada del conocimiento que dio origen a esas obras? ¿No? ¿No se puede? ¿En la antigüedad se podía y ahora no? Y cada vez se podrá menos, porque ahora la nueva locura es la exploración del espacio y todo va p’allá.

Claro, soy lego en esta disciplina; cómo es que habría que hacerle tendría que preguntarse a los expertos y ¿quiénes son los que hacen los mejores puentes localmente y los que más saben de eso? ¿Los puentólogos? ¿Los pontífices? Bueno, que yo sepa por lo que veo y me cuentan son los odontólogos.

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial

28 de julio de 2021