Las fichas del tablero

Decir que a uno le da asco la política, es desconocer la realidad de ella, es estar en contra de lo que nos interesa a todos como uno solo.

No podemos dejar un espacio ocupado por un buen ciudadano, porque lo ha de llenar un mal ciudadano, en las instituciones y en los barrios, la automarginación provoca la llegada de los elementos cuestionables.

Hace muchos años, sufriendo bajo la jefatura dictatorial de un jefe biombero, preferí apartarme, y lo mismo hicieron muchos colegas, huir, esa no es la alternativa.

En Atenas, a los que no participaban de la política, se les llamaba “idiotés”, esto es a los empresarios, comerciantes, productores, desconozco por qué razón los años designaron ese término para los tontos, aquellos “idiotés” eran personas capaces, personas que pensando y actuando hacían su dinero, lo contrario a un político, pero se fue deformando el término: el idiota era aquel que no participaba de la vida política.

Pericles se molestaba de que hubiera tantos “idiotés” alejados de la política. Tenemos que saberse hoy en día los partidos son secundarios, muchas veces son nidos de inútiles que se refugian al alero para coger un “güeso”, nada más. Hoy por hoy lo importante son las alternativas que ofrezcan los diferentes candidatos y su equipo, leer, oír, reflexionar, decidir el voto y llevarlo a su final feliz: la urna.

Estamos atravesando una época muy difícil para todos, sin excepciones, la línea del horizonte se desdibuja, tenemos que pelar muy bien los ojos. No podemos decir que ya no hay izquierda ni hay derecha, las hay, solo que muy disfrazadas, la metamorfosis de las ideologías ha sido interesante, la derecha sigue su papel de protectora del capital egoísta, evasor de impuestos, corrupto, con excepciones, porque hay muchas excepciones, la izquierda ha pasado por ecológica, pro aborto, pro uniones matrimoniales del mismo género, identidad de género, etc etc etc.

Hoy, las mismas ideas siguen bajo diferentes nombres, buscando evolucionar que es lo normal en todo. Yo fui liberacionista por una sencilla razón: fue un partido que impulsó el desarrollo económico y social en la Costa Rica de los últimos tres decenios, luego de Óscar II, perdió el rumbo, se deshizo, desapareció aquel semillero de pensamiento.

Yo no me he inscrito en otro partido, pero no votaría por PLN en el 2022, no me gusta José María, la única razón es que si no funcionó en 94-98, no tiene porqué funcionar ahora, es así de simple, por lo demás me es indiferente, pero no votaré por él.

Recuerdo una discusión con un amigo, él me decía que Reagan era un actor de segunda, yo le creí, pero que era un mal presidente no, aunque fue el artífice del neoliberalismo, junto a Margaret Tatcher y siguiendo el catecismo de Milton Friedman, cambiaron el mundo.

El mismo Reagan había sido el artífice de su éxito, conocedor del manejo mediático, llegó inclusive a darle nombre a una era económica nueva: “reaganomics”, sin duda supo dónde estaba el camino y lo siguió. Muchas cosas no me gustaron de él, pero eso es diferente, cambió el mundo y acabó inteligentemente con la Guerra Fría.

Hoy, con la postulación de Rolando Araya Monge a la presidencia, están completas las fichas del tablero, febrero tendrá mucho que demostrarnos, y llevamos muchos años de lucha, muchos años de cochinillas, muchas necesidades en las clases media y baja, el país únicamente podrá salir adelante con “alguien que tenga liderazgo y que sepa qué es la política”, pero las fichas están completas, nos gusten o no nos gusten, ahí están y uno solo será el ganador. Lo veo como una lucha entre la izquierda costarricense, los restos, y un liberalismo muy desprestigiado.

Veremos quién sabe sacar provecho de la actual disyuntiva, por otro lado, veremos el porcentaje de “idiotés” dicho en griego, ese día lo sabremos.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico