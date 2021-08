Empresa noruega vende complejo minero en Brasil a rusa Eurochem para «recolocar recursos»

Río de Janeiro (Brasil), 3 ago (Sputnik).- La empresa noruega de fertilizantes Yara firmó el domingo un acuerdo de venta a la rusa Eurochem del complejo minero-industrial de la Serra do Salitre (en el estado brasileño de Minas Gerais, sureste), operación que justificó para «recolocar recursos».



En un comunicado divulgado el lunes, Yara informó que la decisión «forma parte de la revisión global de la base de activos y contribuye a la transformación de Yara, recolocando recursos de capital y apetito a riesgos en los próximos años en áreas de interés estratégico de la empresa».



La empresa añadió que la desinversión en la Serra do Salitre «no impacta en nada la oferta de fertilizantes fosfatados para el mercado brasileño» y que se espera que la venta del complejo industrial se concluya a lo largo del primer trimestre de 2022.



«Hasta ese momento, Yara mantendrá todos los compromisos firmados, incluyendo la continuidad de las operaciones del complejo, siguiendo su política de transparencia y respeto a las personas», añadió.



El complejo de Serra do Salitre incluye una mina de fosfato a cielo abierto con más de 350 millones de toneladas métricas de reservas y una planta de fabricación que se pondrá en funcionamiento en 2023, según informó Eurochem en un comunicado en el que hizo pública la compra.



La transacción, de 410 millones de dólares, permitirá Eurochem reduzca la dependencia de los suministros de fosfatos de terceros, y además crea potencial para la producción de fosfatos y fertilizantes complejos en Brasil, según expresó el director ejecutivo de la empresa, Vladimir Rashevskiy. (Sputnik)