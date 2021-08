Repudian en Costa Rica campaña mediática y bloqueo a Cuba

San José, 3 ago (Prensa Latina).- Más de un centenar de intelectuales, artistas, abogados, religiosos y representantes de movimientos sociales de Costa Rica firmaron hasta hoy un pronunciamiento contra la campaña mediática y el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

El exministro de Cultura, Juventud y Deportes Arnoldo Mora es el autor de ese pronunciamiento y quien encabeza la lista de los 106 firmantes.

En declaraciones a Prensa Latina, Mora afirmó que el documento parte de la permanente solidaridad con la Revolución cubana, la cual representa un cambio cualitativo y sustancial en Nuestra América y en el mundo entero, por hacer realidad nuestra segunda independencia, inspirada en las ideas de José Martí y bajo el liderazgo de Fidel Castro.



Además, representa el sentir de los mejores valores del pueblo costarricense, de esos héroes que nos hicieron grande en 1856, su espíritu, su sangre, sus ideas siguen en nosotros, solidarios con esa Cuba revolucionaria, a la que se le cobra ser la tierra libre de Nuestra América, aseveró.



‘Cuba no está sola. Los hombres honestos del mundo la apoyan. Nuestro apoyo total al gobierno cubano, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel. Estamos al lado del pueblo cubano que ha salido a las calles a defender su Revolución’, exaltó Mora.



Reiteró que ‘estamos al lado de la inmensa mayoría de los hombres y mujeres hijos de Martí, seguidores de Fidel Castro. Estamos a su lado porque sabemos que su causa es justa, porque Cuba libre, nos hace un poco libres a los hombres y mujeres honestos del mundo’.



El pronunciamiento denuncia que ‘desde los inicios de su Revolución, el pueblo cubano viene siendo objeto de un ataque despiadado por parte de su vecino imperial y sus aliados’.



Sostiene que heroicamente, el pueblo del Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí, y del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, ha resistido a esos despiadados ataques y se ha mostrado solidario con todos los pueblos de la tierra, enviando médicos y maestros allí donde se les ha solicitado.



Indica que ‘aprovechando cínicamente la crisis que la pandemia ha causado, no sólo en Cuba sino en el mundo entero empezando por los propios Estados Unidos, el imperio ha intensificado ese bloqueo genocida orquestado con una intensa campaña difamatoria creando un clima que podría anteceder a agresiones mayores’.



‘Inspirados en el espíritu y los valores cívicos de nuestros próceres, que en 1856 derrotaron a ese mismo imperio, expresamos nuestro apoyo y solidaridad a ese hermano pueblo y a su gobierno revolucionario. Cuba no está sola’, subrayó el pronunciamiento.



Tras señalar que prácticamente todos los pueblos de la tierra han expresado su repudio al bloqueo, como se manifestó en múltiples ocasiones en Naciones Unidas, los firmantes exigieron el cese del cerco a Cuba y el fin de la campaña mediática de difamación y mentiras, de conformidad con los principios del derecho internacional.