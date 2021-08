Partido fujimorista peruano rechaza supuestos intentos del Gobierno de cerrar el Congreso

Lima, 6 ago (Sputnik) – El partido opositor peruano Fuerza Popular (fujimorista, derecha) rechazó este viernes los «intentos golpistas» del Gobierno del presidente Pedro Castillo, el cual, alega, busca cerrar el parlamento.



«Rechazamos la intentona golpista del Gobierno al pretender una disolución (cierre) del Congreso de la República, buscando forzar dos denegatorias consecutivas de confianza (apoyo) a gabinetes ministeriales», indicó la bancada fujimorista a través de un comunicado.



El miércoles, medios locales difundieron un video del congresista oficialista Guillermo Bermejo en el que, durante una reunión con militantes del partido de Gobierno, Perú Libre (izquierda), manifestó la intención del Ejecutivo de cerrar el parlamento, luego del nombramiento del Gabinete Ministerial presidido por el primer ministro, Guido Bellido.



«Yo creo que el partido ha hecho bien, ha puesto al Gabinete Bellido y si no les gusta el Gabinete Bellido (al parlamento), pues le negarán la confianza (apoyo) e inmediatamente presentaremos otro (Gabinete) y si no les gusta ese, chau Congreso», dijo Bermejo.



En Perú, un Gabinete debe recibir la confianza del Congreso para ser ratificado; si el parlamento se la niega dos veces, el presidente está facultado para cerrar el Legislativo.



«Lo dicho por el oficialista Guillermo Bermejo, y que ha sido filtrado por medios de comunicación, no hace más que ratificar el totalitarismo comunista que pretende perpetuarse en el poder a través de maniobras golpistas», señaló la bancada fujimorista.



Fuerza Popular con su candidata Keiko Fujimori perdió el balotaje frente a Perú Libre por un estrecho margen de poco más de 44.000 votos. (Sputnik)