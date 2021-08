El mundo al revés y la Sociedad costarricense también

Columna Poliédrica

Las prioridades de la sociedad costarricense se han venido invirtiendo hace rato. En lugar de promoverse y reconocerse el esfuerzo, el trabajo duro y la mayor educación, informal y formal; se ha venido valorando el menor esfuerzo, el dinero fácil no muy bien habido y la menor educación posible. El mundo al revés.

Antes nuestros abuelos y padres nos decían: estudie para que sea útil a la sociedad. Actualmente el valor del estudio ha venido a menos, aquello de quemarse las pestañas leyendo ha quedado atrás; ahora ni siquiera es necesario intentar escribir bien, la degradación del lenguaje y de lo que antes era importante es la regla, sin que ello signifique un problema para las nuevas generaciones.

Y hablamos de la lectura y escritura porque ello es fundamental para el aprendizaje y desarrollo del conocimiento. Se ha dicho que vivimos en la sociedad del conocimiento y las personas que no cumplan con estos requisitos mínimos tienen pocas probabilidades de insertarse en esta parte de la economía global; ante esta realidad, muchas personas están inclinándose por vincularse a la sociedad del espectáculo (Guy Debord), allí lo importante es la retórica y la estridencia, no tanto el contenido.

El trabajo duro ha venido cediendo a la idea de obtener el mayor beneficio con el mínimo esfuerzo. Ya no hace falta estudiar para generar dinero, ahora las personas que no estudian (hay excepciones) se convierten en “influencer” o “Tictoker” en el mejor de los casos; en el peor, puede convertirse en traficantes de droga o sicarios, entre otras actividades ilícitas. La sociedad actual, pareciera, estima o valora que está bien que esas personas sean mejor remuneradas en detrimento de otras que realizan un mayor aporte al bienestar de la sociedad.

Vamos a decirlo de manera sencilla, la sociedad actualmente valora más aquellas actividades cuya contribución al bienestar de la humanidad es nula o muy poca. Esa sociedad del espectáculo, superficial y llena de frivolidades se ha impuesto a la sociedad del conocimiento y en el mejor de los casos, se valora el desarrollo tecnológico y no así el de las personas que se dedican a la ciencia básica o a la filosofía en sus diferentes vertientes.

Evidentemente la sociedad costarricense no es ajena a este fenómeno. En nuestro país ello se ha manifestado cuando vemos que el estudio ya no es prioridad para muchas familias, el maestro y el profesor son irrespetados, las escuelas y colegios se han convertido en guarderías y claustros de custodia temporal, en lugar de instituciones en que se llega aprender y donde se respeta a los enseñantes; dicha situación está ocurriendo, infelizmente, con las personas que trabajan en las universidades y en la actualidad no se reprocha lo que gana mensualmente un diputado casi analfabeto y sí lo que se le paga a un doctor en ingeniería de materiales, a un geólogo, a un bacteriólogo o en fin, a una persona que se ha quemado las pestañas.

Estamos en una sociedad costarricense en que se ensalza al vivazo. Hay personas que ven en las acciones del caso cochinilla, el cementazo, la trocha, la concesión de la vía a Caldera y un enorme etcétera, el camino a seguir. Algunos quieren llegar a una diputación, a una magistratura o a un ministerio a servirse, a ver qué negocio hacen para beneficiarse o para desarrollar actos de corrupción. Los héroes ahora son los que antes eran los villanos.

El mundo y la sociedad costarricense, pareciera, va en sentido contrario.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com