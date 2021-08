El terror del comunismo para las elecciones

Aclaro que no soy comunista ni de ningún “ista” de los que existen en la política electoral sino alguien que está de acuerdo con lo que sea que conviene a su condición de ciudadano y a la de su familia porque las facturas de la luz, del agua y del teléfono no se pagan mensualmente con manifiestos políticos ni con ideologías. Eso es para los que ya tienen de todo y por eso cuanto más acaudalados más “ideológicos”. Pero elijo el comunismo para este comentario porque parece ser el monstruo más temido (después de “los evangélicos”); como decir el “huracán categoría 5” en meteorología. Y porque ya viene la piñata de las elecciones.

Me baso en mi experiencia personal: yo estuve dentro de la meca del comunismo mundial, Moscú, conocí personalmente al premier de la Unión Soviética Leaníd Briezniév y conversé un poquito con él en el Kremlin, negocié con dos viceministros de la URSS sobre asuntos de interés para Costa Rica, organicé la primera, única y última (que yo sepa) exposición de libros y fotografías de este país en la Casa de la Amistad de los Pueblos y anduve por ahí trabajando por más o menos dos años. ¿Sin ser comunista? Sí y siendo para ellos un riesgo en ese contexto, aunque gozaba de la simpatía del director de los asuntos latinoamericanos de la URSS, el Embajador Vladímir Kazimírav que había sido el primer embajador de la URSS en Costa Rica. Y, claro, también andaba todos los días con los demás miembros de los distintos cuerpos diplomáticos del mundo, mucho con los de EUA por cierto -el “archienemigo” de la URSS- acreditados en esa plaza, en reuniones, conferencias y distintas actividades propias de mis cargos.

Estaba ahí porque fui enviado como Cónsul General y Ministro Consejero de la República ante la URSS y ya luego como Encargado de Negocios y Jefe de Misión. En términos diplomáticos y políticos para los soviéticos era alguien “de cuidado”; el enviado de una nación capitalista del bloque occidental y en plena Guerra Fría; el que además había sido por años funcionario civil internacional de la Organización de los Estados Americanos en Washington D.C. -la “derecha” de las “derechas”; más “sospechoso” nadie. Pero ¿por qué tan bien aceptado y tratado por las autoridades soviéticas? Nunca lo sabré. Y por eso toqué este tema: tras esa directa cercanía con el nivel más alto del poder comunista del mundo y con una cercanía similar con el del primer poder capitalista del mundo en la capital de EUA fui teniendo más preguntas que respuestas sobre detalles que no se nos habían explicado en los cursos de asuntos soviéticos en la Universidad American de Maryland. Cuanto más iba aprendiendo menos iba comprendiendo.

Algo que me llamó la atención inicialmente fue ver cómo miembros de la “Nomenklatura” -es decir de la élite del poder soviético- iban y venían en aviones oficiales para sus viajes de compras sobre todo en Finlandia y Suecia donde compraban los mismos artículos de consumo “occidentales” que nosotros comprábamos y que no se ofrecían en las tiendas de Moscú; nos veíamos en Estocolmo, en Helsinki e incluso en Suiza, notables destinos “capitalistas” de consumo, porque salíamos y entrábamos por la terminal aérea reservada para funcionarios del gobierno y diplomáticos. Naturalmente la ciudadanía soviética no veía nada de esto. Tras años concluí que todas las “nomenklaturas” de todos los países y épocas eran del mismo club. Hasta rumoraba el pueblo que el premier Briezniév tenía una de las más valiosas colecciones de autos clásicos del mundo; contaba la gente el chiste de que cuando llevó a su madre a Moscú y le mostró todas las maravillas del Kremlin y de su residencia, el poder del que gozaba y los tesoros que poseía y este “jefe máximo” de los comunistas del mundo le preguntó qué le parecía todo eso, ella permaneció impasible y solo dijo: “Hijo, lo que a mí me preocupa es qué vas a hacer cuando lleguen los comunistas”.

Volviendo al tema de la integridad personal, la moralidad, la honestidad, pienso que no tienen que ver ni con la inteligencia ni con la preparación académica. Y no son “de equipo” ni políticas sino atributos personales e íntimos; solo cada quien puede saber si los tiene o no y no hay policía ni sistema ni recurso capaz de determinar si están ahí o no y menos de garantizarlos o controlarlos. Se puede ser muy corrupto y muy degenerado y al mismo tiempo muy brillante y muy experto; y al contrario: muy ignorante y sencillo e íntegro y honesto. Y de cualquier conglomerado, incluso de “el club”. No son las ideologías ni las religiones ni las creencias de cualquier índole las que garantizan que sus seguidores vayan a tener esos atributos. Es en realidad cada persona individualmente la única que puede cultivárselos. Y por eso no me debo a ningún partido ni soy enemigo dogmático de ningún conglomerado en particular. Más bien he sufrido las consecuencias: para los comunistas más sencillos yo era un espía de la CIA y para sus contrapartes anticomunistas era un espía de la URSS.

La historia me decía que muchos de los más sanguinarios y criminales dictadores militares habían sido feroces anticomunistas y genocidas que prácticamente exterminaron a todo aquel que fuese o pareciese comunista en sus países: Hitler (Alemania), Franco (España), Batista (Cuba), Trujillo (República Dominicana), Duvalier (Haití), Mobutu (Zaire), Somoza (Nicaragua), Pinochet (Chile) con quienes nadie querría que lo asociaran. Y que uno de los más sádicos tribunales “antiprotestantes” y antisemitas fue la Santa Inquisición, el Santo Oficio, el infierno mismo para quienes fueron torturados inenarrablemente y quemados en la hoguera por miles en los autos de fe. Y todo en nombre del Poder Divino (porque también lo más temido de los comunistas era que eran ateos – cosa que ya cambió en el “comunismo” ruso, por ejemplo; si no, que lo diga Vladímir…Putin). Entonces el dogma, el manifiesto, el postulado de principios ¿es lo que cuenta y lo que está por encima de la vida misma? Es lo que parecen demostrar quienes prefieren la muerte antes que ver a su partido, su equipo, su congregación, con reservas, cuestionar, investigar y entonces decidir si es ahí donde deben estar, pero no por lo que diga el acta constitutiva sino por lo que digan los atributos personales: la integridad, la moralidad, la honestidad tanto propias como del candidato.

El partido es el manifiesto, la doctrina. el dogma y no es un ente de servicio público sino un aparato cazavotos cuyo objetivo es lograr el poder. Pero no tiene ninguna obligación legal, ni la tienen sus diputados, de hacer algo por usted. Si usted está vivo y está leyendo esto puede hacer la prueba: vaya con su carné y exija una reunión personal con su candidato o con alguno de sus diputados para hacerles propuestas para el partido y el país; lo que puede lograr es que les parezca divertida su pretensión, pero nunca logrará semejante cosa. Tampoco tienen la menor obligación de darle nada; bueno, sí dan algo: camisetas, gorras y banderitas para que uno sea ya como un futbolista profesional en la cancha: un cartel de anuncios viviente; y no es que las regalan tampoco: se resarcen al final con lo que les da la deuda política solo que ¿sabe usted de dónde sale el dinero de la deuda política?

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial.