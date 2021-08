…Juan Fueyo sostiene en su libro: Viral*, que los virus nos acechan desde la oscuridad de nuestra ignorancia, yo quisiera que estuviese equivocado en algo…, María Neira, directora de salud pública de la O.M.S.

Con esta frase de la doctora María Neira, Directora de Salud Publica de la OMS, puntualiza el Prólogo de ese libro tan esperado del Dr. Juan Fueyo, “Viral”, un libro de divulgación científica para todo público, que nos muestra la cruda realidad de nuestro mundo en crisis, por una Pandemia nefasta y por un Cambio Climático que está hoy por hoy presente. Nos ha mostrado esta encrucijada que ese divorcio entre sociedad e individuo, no puede darnos una respuesta viable hacia un mañana “nuevo” no, sino hacia un mañana viable, donde la salida tenga fundamentos científicos y los poderes económicos y políticos se muestren de acuerdo en auxiliar a las grandes mayorías, desde luego sin excluir a las minorías. En mi artículo de Mayo 07 del 2021, “Los virus como factor evolutivo”, en el periódico de la UCR (elpais.cr), hice una explicación de cuál sería la función no mencionada( por ser desconocida) por la medicina y la antropología, en los mecanismos de la evolución humana. Hoy, con mucho mayor certeza, reafirmar lo antes escrito, después de leer el excelente libro (tratado deberíamos decir) del doctor Juan Fueyo: Viral, donde encontramos información científica con excelente material bibliográfico, acerca del papel de los virus en la historia humana, que a pesar de no haberlos conocido nosotros antes, su papel ha sido decisivo en las reiteradas crisis epidémicas y pandémicas de la humanidad. Su valor crucial en el mecanismo de la génesis del cáncer y otras patologías.

La ignorancia nos ha hecho una muy fácil víctima durante estos diez y ocho meses, tanto desde el punto de vista biológico, como económico, político y social. Son pocos en el vecindario de San José centro, hasta Paris, New York, Tokio, Ciudad de México, Pekín y Barcelona, aquellas personas que no cuentan un muerto o un enfermo entre sus amigos y/o parientes (relatives en inglés, una palabra más cónsona con las realidades modernas humanas que parientes). La caída mundial de la economía ha respetado muy pocos países y muy pocos ciudadanos, siendo o al menos amenazando con ser, la peor crisis desde 1930. Junto al Cambio Climático, el hermano gemelo de las pandemias y las epidemias, el azote nos muestra una realidad no necesariamente “apocalíptica”, pero una realidad que debemos cambiar hoy mismo. (Me sentí muy alagado con la prohibición del terrible estereofón en Costa Rica, que habla muy bien de nuestro desarrollo humano como nación).

Regresando a los virus y sus aliados, estamos ante una posible cuarta ola pandémica en los países más desarrollados, esa razón debe hacernos temblar de miedo, aunque con el miedo no se gana nada, pero al menos sabremos a qué atenernos. La unión entre Clínicos y Epidemiólogos nos muestra dos cosas, el avance de la ciencia y por otro lado la gravedad de la realidad.

Posiblemente hemos de tener otras crisis pandémicas, por esa razón debemos aprender como lidiaremos con ellas, paralelamente la ciencia médica se ha ido abriendo a los profanos, como se abrió la exploración espacial en las manos de Carl Sagan, quien la sacó de los laboratorios altamente especializados y la puso en las manos de todo el mundo, igual está sucediendo con el estudio de los virus, que cuando yo era estudiante eran algo lejano y desconocido, pese a existir el microscopio electrónico en estos países, no obstante muchos profesionales se quedaron parados en la ciénaga de la ignorancia, dedicando su tiempo a la negación sistemática.

He creído oportuno, mencionar estos detalles, no con la intención de validar mi teoría, Los virus como factor evolutivo, sino con la idea de divulgar la realidad para el mejor bienestar de todos, sin distinción de raza o edad, no, lo único que me mueve es el miedo a la ignorancia, que tan cara sale en la vida diaria y que en esta pandemia hemos pagado a tan alto precio.

*Viral, historia de la eterna lucha de la humanidad contra los virus. Editorial Penguin House, 2021.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico.