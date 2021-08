Corte Interamericana de DDHH dice que reelección indefinida no es un derecho humano

La Paz, 12 ago (Sputnik).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho humano, como había argumentado hace cuatro años el Tribunal Constitucional de Bolivia para habilitar la candidatura de Evo Morales, reportaron el jueves medios locales.



«La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el corpus luris del derecho internacional de los derechos humanos», dijo la Corte en una «opinión consultiva», de la cual varios fragmentos fueron reproducidos por medios impresos y plataformas digitales.



La «opinión consultiva» fue planteada hace dos años por el presidente de Colombia, Iván Duque, a pedido de opositores bolivianos, entre ellos el expresidente conservador Jorge Quiroga, que trataban de bloquear el intento de Morales de ser reelecto por tercera vez consecutiva.



No democracia



Según los fragmentos publicados de la «opinión» de la Corte Interamericana, «la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana».



El organismo añadió, en aparente referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional boliviano, que «la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa».



La sentencia constitucional que avaló la postulación de Morales en 2019 fue anulada luego de esos comicios, por lo que el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo recientemente, en previsión del pronunciamiento de la Corte Interamericana, que el caso ya había sido superado.



«Si la Corte nos dice (que) no hay reelección indefinida, nosotros les diremos gracias por su opinión, pero en Bolivia ya está resuelto este problema», sostuvo el ministro.



La habilitación de la candidatura presidencial de Morales contradijo el resultado de un referendo de 2016 que rechazó la posibilidad de modificar la Constitución, que autoriza solo una reelección presidencial consecutiva.



Morales, electo por primera vez en 2005, no completó su primer quinquenio presidencial porque ese mandato resultó acortado en un año al entrar en vigencia en 2009 la actual Constitución.



Así, su reelección en 2009 fue considerada como primera elección bajo la nueva Constitución por el poder electoral que autorizó luego su nueva postulación en 2014.



Avalado por el Tribunal Constitucional, Morales volvió a postularse en 2019, obteniendo una victoria en primera vuelta que fue rechazada por los opositores y terminó anulada en medio de la crisis en la que fue forzado a renunciar para dar paso al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez. (Sputnik)