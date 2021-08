La doble moral ecologista

Es posible que uno vea cosas que lo dejan perplejo hasta el último momento de la vida, pese a que las cosas se repiten en un círculo eterno. Somos el resultado de una evolución que hoy por hoy, los científicos más sensatos empiezan a explicar, el papel clave de los virus en el perenne proceso evolutivo: sin virus no hay evolución, esa es una realidad clara. Seguimos ese curso evolutivo, veamos la pérdida de cabello precozmente en los hombres de menos de cincuenta años, sistemáticamente, no porque vayan pareciéndose a los alienígenas (como los pinta la imaginación popular) sin embargo es una sola razón: el pelo en la cabeza es innecesario.

Respecto al fondo de este artículo, los hidrocarburos, hay aún discrepancias inmensas sobre su génesis, su origen, algunos hablan de que corresponden a la descomposición de la mega fauna, otros de que es un mecanismo hidráulico del planeta, tratando de mantener la esfericidad ante los juegos de presión hidrostática. Como sabemos, su esencia es el carbono, base de la vida, la vida sin el carbono no existiría, ahora bien, como la materia no se destruye, sino que se transforma, ¿adónde han ido a parar esas millonadas de toneladas de monóxido de carbono? Nadie lo explica. Del centro e interior de la tierra solo tenemos hipótesis, imposibles de demostrar, pero en las cuales basamos nuestra existencia.

Hoy, me causa extrañeza esa postura ecologista de prohibir la exploración y explotación petrolera en Costa Rica, no obstante consumimos hidrocarburos a lo salvaje, traído de otros lugares, pero hidrocarburos. La zona sur atlántica es pletórica de petróleo, en muchos aspectos eso motivó la llegada del gris personaje Minor Keith, eso mismo llevó a la instalación del gobierno títere de los hermanos Tinoco y también movió el apoyo económico de EEUU a Costa Rica en el gobierno de don Luis Alberto Monge, a cambio de la plataforma en el norte para la acción de la contra (no metamos el horrible episodio Irán-Contras, un asco), ya en el gobierno de Carazo se había preparado el camino para la aceptación de Luis Alberto, el hombre más de izquierda de las últimas décadas, que tuvo que negociar con la derecha. Los huecos de Calixto, fueron tapados P.O.S., y aquí no ha pasado nada.

El ecologismo no ha hecho nada por este cambio climático que está presente entre nosotros, porque el ecologismo es una de las tantas diversificaciones de la antigua izquierda, verdadera hiedra, verdadera medusa, que muta tan rápido como lo exigen sus necesidades.

Su tarea de sembrar dudas está hoy por hoy en su apogeo, con lo cual salvo que empiecen a andar a pie y en bicicleta, para ser consecuentes con lo que dicen, estaría siendo una comedia horrible de ellos mismos. Traeremos el petróleo de otro lado, tan contaminante como sería el que pudiéramos explorar y explotar aquí, con la diferencia de que esto último generaría un bienestar económico para todos los ciudadanos de Costa Rica. Hoy por hoy hay mecanismos de explotación más racionales, por cuanto el riesgo de daño al medio ambiente no debe ser catastrófico, no.

Por otro lado, excepto una neocochinilla, el beneficio es para toda la ciudadanía, RECOPE incluido. No puedo comprender a los grupos ecologistas, no en este rubro, porque seguimos contaminando con el petróleo ajeno, sin haber en más de un siglo demostrado adónde van esos millones de millones de CO2, por ende lo único que podrían hacer en consonancia con su posición sería que no utilicen vehículos movidos con derivados de los hidrocarburos. Hace muchos años, antes de la popularidad del vehículo personal, antes de la democratización del carro, esos mismos grupos, ahora abuelos, viajaban en bus y entonces aunque fuera por necesidad, eran sinceros (a la brava) con su posición. Ya tuvimos dos experiencias terribles ALCOA y CRUCITAS, en el primer caso mandamos miles de generaleños hacia el imperio, destruyendo hogares, en el segundo causamos terrible daño ecológico y el país no obtuvo más beneficio que los miles de nicaragüenses coligalleros que llegaron al lugar: la lapa verde, se fue…, el oro también.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.