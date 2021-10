Berlín desconoce casos de síndrome de La Habana entre estadounidenses en Alemania

Berlín, 18 ago (Sputnik).- El Ministerio de Exteriores alemán no tiene información sobre los posibles casos del ‘síndrome de La Habana’ entre ciudadanos estadounidenses en Alemania, declaró este miércoles el portavoz del ente, Christofer Burger.



«Vimos estos informes, pero no tenemos información propia», dijo Burger ante la prensa.



Este miércoles, el periódico The Wall Street Journal comunicó, citando a sus fuentes diplomáticas, que al menos dos funcionarios estadounidenses en Alemania sufrieron síntomas del llamado síndrome de La Habana, incluyendo náuseas, fuertes dolores de cabeza, dolores de oído, fatiga e insomnio.



Según el medio, los casos del síndrome entre diplomáticos estadounidense se registraron también en otros países europeos. Algunos de los funcionarios trabajaron en temas relacionados con Rusia.



Entre 2016 y 2017, diplomáticos estadounidenses en Cuba sufrieron una serie de problemas de salud, descritos colectivamente como el ‘síndrome de La Habana’.



También se informó de síntomas similares entre el personal diplomático estadounidense en China en 2018.



Según los medios, síntomas similares al ‘síndrome de La Habana’ se registraron entre los representantes estadounidenses en África y Tayikistán, así como en Austria y Rusia.



Las víctimas escuchaban ruidos extraños, que algunos de ellos percibían como vibraciones o presión. Algunos de los diplomáticos experimentaron efectos a largo plazo.



El Departamento de Estado de EEUU considera que los diplomáticos podrían haber sido expuestos a un ataque acústico no identificado, sin embargo, no llegó a una conclusión definitiva sobre las causas exactas del síndrome.



En julio, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, William Burns, mencionó que Moscú podría estar detrás de los episodios inexplicables del ‘síndrome de La Habana’ en diplomáticos estadounidenses, pero a la vez agregó que la falta de datos no permite sacar conclusiones concretas al respecto.



A su vez, Rusia calificó de elemento de la propaganda antirrusa los informes sobre la huella rusa en el origen del ‘síndrome de La Habana’. (Sputnik)