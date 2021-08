El envío de tropas a Afganistán no responde a los intereses de Rusia según Exteriores

Moscú, 23 ago (Sputnik).- El viceministro de Exteriores ruso Oleg Siromólotov dijo a Sputnik que el envío de un contingente militar a Afganistán no responde a los intereses de Rusia.



«Semejante acción no respondería a nuestros intereses. Además, las nuevas autoridades han comenzado a poner orden en el país y no precisan de apoyo militar de nadie», afirmó el diplomático.



En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán y mantuvo sus tropas allí hasta 1989.



Del 6 al 14 de agosto, los combatientes del movimiento talibán (proscrito en Rusia por terrorista) se hicieron con el control de buena parte de Afganistán y el día 15 entraron en Kabul, retomando el poder tras dos décadas de intervención aliada que llegará a su término a fines de este mes.



El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país y pidió asilo en Emiratos Árabes Unidos.



Los talibanes dejaron claro de entrada que aspiran a un «traspaso completo» del poder, si bien anunciaron luego la disposición de negociar la creación de «un gobierno transparente, inclusivo e islámico».



En las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, protegido aún por las tropas estadounidenses, las multitudes desesperadas aguardan una oportunidad para escapar del país. Mientras, los talibanes se preparan para lanzar una ofensiva contra la provincia de Panjshir, convertida estos días en el último baluarte de resistencia contra los fundamentalistas. (Sputnik)