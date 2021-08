Durante fin de semana estarán activos 53 puntos vacunación contra covid-19

San José, 28 ago (Elpaís.cr).- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está enfocada en completar esquemas de vacunación contra covid -19, este fin de semana 53 puntos en todo el país estarán activos, para recibir a los pacientes que tiene la segunda dosis asignada el 28 y 29 de agosto.

La doctora Diana Paniagua Hidalgo de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS resaltó que se requiere de las dos aplicaciones para alcanzar una protección mayor, que permita disminuir efectivamente el riesgo de sufrir complicaciones severas y disminuir el riesgo de muerte en caso de estar expuesto al virus.

“Es importante que todas las personas tienen asignada la segunda dosis de la vacuna contra covid-19 este fin de semana asistan al centro de salud donde se aplicaron la primera dosis, además es vital que en todo momento mantengan las medidas que han mostrado efectividad para disminuir el riesgo de contraer la covid-19: lavado de manos con agua y jabón o utilización de solución alcohólica o alcohol gel, uso adecuado de mascarilla y distanciamiento físico”, indicó la doctora Paniagua.

La funcionaria dejó claro que el plan de adelanto de segundas dosis de 12 a 8 semanas rige a partir de lunes 30 de agosto.

Horario y puntos de vacunación para los días sábado 28 y domingo 29 de agosto, 2021:

REGIÓN CENTRAL NORTE

GRECIA.SALON PARROQUIAL Y ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR. Sábado. 8.30 am a 7.00 pm. SALON PARROQUIAL – Domingo 8.30 a 2.00 pm

HORQUETAS. EBAIS. Sábado 8.00am a 6.00 pm RANCHITO SED -sábado 8.00am a 6.00 pm

NARANJO. ENTECHADO PARQUE CENTRAL- Domingo 29 de agosto de 8am a 3pm

PÓAS.SALÓN PASTORAL .Sábado – Templo católico Poás de 8.00am – 1.00pm

TIBÁS (COOPESAIN). UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA. Sábado 8.00am a 1.00pm y domingo 8.00am a 1.00pm

ATENAS.SALÓN PARROQUIAL. Sábado 7.00am a 6.00pm y domingo 7.00am a 6.00pm

ALAJUELA OESTE.SALON PARROQUIAL BARRIO SAN JOSE. Sábado 28 de 8.00 a 5.00pm y domingo 29 de 8.00 a 3.00pm en la sede de ASAO

SANTO DOMINGO DE HEREDIA .SALÓN PASTORAL.Sábado 28 y domingo 29 de 8 a.m. a 12 m.d.

ALAJUELA CENTRAL. CITYMALL.Sábado 8.00am a 3.00 pm / domingo 8.00am a 6.00 pm

SAN ISIDRO DE HEREDIA. SEDE DEL AREA SALUD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA.Sábado 28 agosto 8.00am a 3.00 pm

PALMARES.SALÓN ACP. Sábado 8.00 AM A 4.00 PM

TIBÁS -URUCA-MERCED.RECOPE BARRIO TURNÓN,sábado 9.00am a 2.00pm

VALVERDE VEGA.CLINICA CENTRAL. Sábado de 8.00am a 4.00pm

SAN PABLO DE HEREDIA.CENTRO CULTURAL.Sábado 28 de agosto de 8.30 am a 3.00 pm

ALAJUELA SUR.HOGAR SIEMBRA. Sábado y domingo de 8.00 am y hasta agotar existencias

PUERTO VIEJO. POLIDEPORTIVO PUERTO VIEJO/VIRGEN SALON CRUZ ROJA.Sábado de 8.00am a 4.00pm

SANTA BARBARA.SEDE AREA/Sábados de 8.00am a 3.00pm.

REGIÓN BRUNCA

PÉREZ ZELEDÓN.EBAIS SAN PABLO. Sábado de 9 am a 2 pm EBAIS CAJÓN. Sábado de 9 am a 2 pm EBAIS PALMARES SALON COMUNAL. Sábado de 9 am a 2 pm.POLIDEPORTIVO. Sábado de 8 am a 2 pm

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

GUÁCIMO.VACUNATORIO DE GUÁCIMO. Sábado en el vacunatorio de 8.00 am a 4.00 pm

CARIARI. VACUNATORIO SEDE AVENIDA SURA. Sábado y domingo de 8.00 am a 9.00 pm. VACUNATORIO COMUNIDAD DEL ROTULO. Sábado 8 am a 3 pm

LIMÓN.AUTOVAC.Sábado y domingo 10.00 am a 6.00 pm

GUAPILES. Copevigua N° 1. Sábado 7.00 am a 7.00 pm

SIQUIRRES. Escuela Justo.Sábado 9.00 am a 6.00 pm

MATINA. CUBA CRECK Sábado 9.00 am a 5.00 pm. EBAIS BATAN 3, sábado 8.00 am-2.00pm

TALAMANCA.PUERTO VIEJO EN EL SUPERMERCADO OLD HARBORT.Sábado de 8.00 am a 5.00 pm.

REGIÓN HUETAR NORTE

AGUAS ZARCAS VACUNACIÓN CON LA MOVIL EN LOS CHILES Y PITALITO, VACUNACIÓN EN SALÓN COMUNAL DE CERRO CORTES, SALÓN COMUNAL DE LOS ALPES, SALÓN COMUNAL DE ESQUIPULAS, EN EL ACUEDUCTO DE LAS DELICIAS Y EN ESTACIÓN DE SERVICIOS DE GASOLINERA DE CENTRO AGUAS ZACAS.Sábado de 7.00 am a 8.00 pm.

CIUDAD QUESADA.AUTO VAC EN CIUDAD QUESADA, INA LA MARINA, CENTRO PENAL, CERVECERIA COSTA RICA, BANCO NACIONAL Y LOCALIDAD CASA A CASA CEDRAL Y SUCRE. Sábado 7.00 am a 5.00pm

FLORENCIA.EBAIS FLORENCIA.Sábado 7.00 am a 3.00pm

PITAL. EN LA CLINICA PITAL, EN EL SALON PARROQUIAL DE PITAL, EN LOS EBAIS DEL AREA DE SALUD SAINO, SANTA RITA Y VERACRUZ.Sábado de 8.00 am a 4.00 pm

SANTA ROSA. COCINA DE LA IGLESIA CATOLICA DE SANTA ROSA.Sábado de 4.00 pm a 8.00 pm

HOSPITAL DE SAN CARLOSVACUNACIÓN INTRAMUROS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS. EN EL VACUNATORIO SELECCIONADO SEGÚN TURNO.

HOSPITAL DE LOS CHILES. VACUNACIÓN INTRAMUROS EN LOS DIFERENTES SERVICIO Y EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS. EN VACUNATORIO SELECCIONADO SEGÚN TURNO.

REGIÓN PÁCÍFICO CENTRAL

PAQUERA. CLÍNICA DE PAQUERA. Sábado 28 de 8.00 am a 4.00pm

CHACARITA.ÁREA DE SALUD CHACARITA.Sábado de8.00 am a 4 .00pm

ESPARZA.SALÓN COMUNAL ESPARZA.Sábado y domingo de 9.00am a 4.00pm

MONTES DE ORO.ÁREA DE SALUD MONTES DE ORO.Sábado de 9 am a 4 pm

QUEPOS.ÁREA DE SALUD QUEPOS.Sábado y domingo de 8 a 2 pm

CHOMES-MONTEVERDECOSTA DE PÁJAROS, OROCU, IMAS ABANGARITOS, LAGARTO, SANTA JUANA. Sábado y domingo de las 8am a las 2pm

OROTINA – SAN MATEO. SALÓN COMUNAL. Sábado de 8.00 am a 6.00 pm, domingo de 8.00 am a 3.00 pm

HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA. Sábado de 8 am a 4pm

HOSPITAL MAX TERAN VALLS. Sábado y domingo inyectables de la Consulta Especializada

REGIÓN CHOROTEGA

NANDAYURE.SEDE DE AREA ENTRADA PRINCIPAL.Sábado 28 y 29 de agosto de 7am a 5pm

CARRILLO.SALÓN COMUNAL FILADELFIA.Sábado 8.00am-2.00pm

JICARAL-ISLAS .SE ESTARÁ VISITANDO CASA POR CASA. Sábado y domingo de 8.00am a 5.00 pm

BAGASES. SEDE DE BAGACES.Sábado 7am 7pm

UPALA.ÁREA DE SALUD DE UPALA.Sábado de 8.00 am a 4.00 pm

REGIÓN CENTRAL SUR

ASERRI. LICEO DE ASERRI. Sábado 28 8 am a 3 pm. EBAIS MONTERREY-Sábado 28 8 am a 3 pm

CARTAGO. EBAIS EL CARMEN, CAN BLAS, CABALLO BLANCO, AGUACALIENTE, ASIS,CENTRO CIVICO, UNED , CUC. Sábado 8.00 am a 4.00 PM

ESCAZÚ. MULTIPLAZA ESCAZÚ. Sábado 28 8.30 a 2.00 pm

GOICOECHEA 2. CLÍNICA JIMENEZ NUÑEZ (SALA A). Sábado 8.00 am a 2.00 pm

MATA REDONDA HOSPITAL. CLÍNICA MORENO CAÑAS. Sábado 28 de agostos 8am a 1pm y el domingo 29 de 8am a 1pm.

PURISCAL. GIMNASIO LICEO ACADEMICO DE PURISCAL. Sábado 8.00 ama 2.00 pm

ZAPOTE CATEDRAL. CENTRO EVANGELÍSTICO. Sábado 28. 8.30 a 2.00 pm