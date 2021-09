López Obrador revela ataque al avión que sacó a Evo Morales de Bolivia en 2019

Se me hizo otra vez un nudo en la garganta, no sólo porque yo también estaba en ese avión. Sino por lo que podría haber pasado en el país si hubieran logrado el objetivo de matar a @evoespueblo. Las sombras del terror sembrado en el pueblo boliviano no puede quedar impune. https://t.co/dDNS6YnbxT

— gabriela montaño v. (@GabrielaSCZ) September 1, 2021