Presidente de México espera ganar referendo revocatorio de mandato en 2022

Ciudad de México, 1 sep (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este miércoles que confía en que el electorado vote en el referendo revocatorio de mandato previsto para marzo de 2022 por la continuación de su administración para proseguir con los cambios de su proyecto político.



«Si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente», dijo el jefe del Ejecutivo federal en un discurso ante su gabinete, con motivo del informe anual que envía este miércoles al nuevo Congreso.



López Obrador afirmó, ante el Legislativo que estará en funciones en los últimos tres años de su sexenio. que ha cumplido 98 de los 100 compromisos de campaña tras ganar los comicios el 1 de julio de 2018.



Las dos promesas incumplidas son «descentralizar el Gobierno federal y conocer toda la verdad de la desaparición de los (43) jóvenes de Ayotzinapa», alumnos de una escuela rural de maestros que fueron atacados por patrullas de cinco municipios en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero (sur), en 2014.



López Obrador aludió además a su más reciente libro dedicado a delinear su proyecto político, titulado «A la mitad del camino», sobre los primeros tres años de su administración.



«Podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi consciencia, que es lo que más estimo en mi vida», exclamó López Obrador casi al final de su discurso.



Entre los logros indicó el pronóstico para el crecimiento de la economía mexicana de más de seis por ciento en este año, después de la contracción histórica de más de ocho por ciento el año pasado.



En cuanto a su política social, indicó que «el 70 por ciento de los hogares del país está inscrito en algún programa del bienestar y el 30 por ciento restante obtiene condiciones para seguir progresando y vivir en paz».



López Obrador ha bautizado a su proyecto político como «cuarta transformación», al comparar los cambios que impulsa con la Independencia de España; las reformas liberales del siglo XIX que separaron al Estado de la Iglesia católica; y a la Revolución Mexicana de principios del siglo XX.



«Es un timbre de orgullo que pese a la crisis no dejamos de trabajar para consumar la Cuarta Transformación de la vida pública da México» exclamó.



En ese proceso político, el poder público «ya no representa a una minoría como era antes, representa a todos; no se tolera la corrupción ni se tolera la impunidad; se auspicia la igualdad de género; se repudia la discriminación, el racismo y clasismo», resumió.



López Obrador imaginó en su alocución su último día de los seis años para los cuales fue electo, si gana el referendo mencionado.



«Cuanto esté entregando la Banda Presidencial (en 2024) sólo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón», puntualizó al aludir a su finca rural, que él bautizó como «La Chingada», palabra que en lenguaje vernáculo mexicano es como el carajo o el «fin del mundo». (Sputnik)