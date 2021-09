Partido ultraderechista español VOX busca registrarse en México

México, 4 sep (Prensa Latina) El ultraderechista partido político VOX, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de casi fascista, pidió hoy registro oficial a México, cuya historia denigró y llamó asesino a los aztecas.

Su líder Santiago Abascal se encuentra en este país invitado por el derechista Partido Acción Nacional (PAN), el cual firmó la Carta de Madrid, un pliego para combatir hasta el exterminio lo que denomina avance del comunismo en América Latina y oponerse al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla.



VOX, que busca encabezar un neofascismo desde España según denunciaron sus opositores en México, selló una alianza el jueves pasado con el PAN y busca ahora operar desde este país, a través de una ‘consultoría en estrategias de comunicación y relaciones públicas’ y ‘en el ámbito de la seguridad nacional’, alertó La Jornada.



La solicitud para reservar su derecho de marca fue presentada en abril de 2020, justo cuando inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19, según información depositada ante las autoridades de protección intelectual de México, precisó el diario.



Agregó que el pasado jueves senadores del PAN se reunieron con Abascal para firmar la Carta de Madrid, encuentro que los legisladores consideraron como ‘un mensaje muy importante’ para el presidente López Obrador, mediante un comunicado.



La solicitud, según la normativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), debió registrarse en un plazo no mayor a seis meses para después publicar el nombre comercial, conforme al ‘Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI’.



En la solicitud registrada ante las autoridades mexicanas, considerada una burla a la nación por provenir de una agrupación que denigra la historia patria, el partido político español señaló que ‘las palabras que componen la marca (VOX), no tienen significado alguno’.



De acuerdo con el organismo dependiente de la Secretaría de Economía, que VOX se registre como marca no significa el otorgamiento de una autorización para ser una empresa, sino solo la posibilidad de distinguirse de otros de su misma especie.



Entre los servicios que busca registrar en México están marketing y publicidad; información, investigación y análisis de negocios; difusión de anuncios; consultoría en estrategias de comunicación (relaciones públicas) y publicidad en línea a través de redes informáticas.



También menciona la contratación de personal, estudios de mercado, gestión de negocios comerciales, peritajes y servicios de asesores para la organización y dirección de negocios, además del suministro de información estadística comercial, entre otros.



Aún no hay una versión de las autoridades nacionales encargadas de esos asuntos.