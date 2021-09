La política pública en salud ha sido liquidada por el actual gobierno

Nuestra sociedad desde la década del cuarenta del siglo pasado, experimentó tempranamente en América Latina el surgimiento de la política pública. La creación de la Caja Costarricense de Seguro Social permitió desde ese entonces, la atención de la salud pública, de la cual nos hemos sentido orgullosos porque todos, sin exclusión, estábamos protegidos y amparados estatalmente. Pero, la CC.SS. no solo fue precursora en la atención de la salud pública, lo fue de la política pública porque también hizo viviendas populares, ante las demandas y movilizaciones sociales por vivienda, cuando aún no existía un Ministerio de Vivienda.

Las políticas públicas no son acciones que realizan los gobiernos según sus criterios, creencias o intereses. No, las políticas públicas son acciones que deben ser ejecutadas por los gobiernos por mandato, necesidad y decisión de los sectores pobres y vulnerables de la sociedad. Lo público o de lo común a todos, de lo requerido para vivir en una comunidad con derechos igualitarios e interdependientes, no son decisiones de gobernantes, de ricos ni de explotadores que cínicamente estiman eliminarlas por considerarlas improductivas, ineficientes e ineficaces.

En democracia las políticas públicas le son inherentes, porque constituyen modos de actuación estatal para compensar parcialmente las profundas inequidades y desigualdades que crean las relaciones económicas privativas que les impiden subsistir y vivir en equidad.

Las sucesivas prácticas liberales, desde los años del setenta y ochenta del pasado siglo hasta el presente, han promovido acciones que han afectado la institucionalidad y la función pública. En la actualidad, el gobierno, los partidos políticos con dueños, los empresarios globales, los organismos internacionales y los mercantilizados medios periodísticos y profesionales, reeditan el pasado para determinar nuestro futuro, sacrificando lo público para privilegiar a quienes lucran privadamente con el trabajo y los recursos ajenos.

En la presente coyuntura estamos viviendo una drástica transgresión a los derechos conquistados social e históricamente, el gobierno ha liquidado la política pública en salud valiéndose de la pandemia, para responsabilizar a las personas por no guardar las necesarias previsiones sanitarias. Pero, ¿desde cuándo la política pública es una responsabilidad individual? ¿desde cuándo las víctimas son culpables de lo que deciden y hacen los genocidas en el poder? ¿acaso ignoran que no es posible robotizar el comportamiento social, o desconocen que la actuación de los individuos obedece a circunstancias diversas y no previsibles?

Las imposiciones empresariales de la autocracia en el poder, en pleno auge pandémico, han eliminado toda restricción sanitaria que obviamente hace que las personas se enfermen y mueran. Sin embargo, los ministros de Estado están satisfechos porque los negocios se reactivan, mientras sacrifican con muerte y dolor a miles de costarricenses.

Ahora el Ministro de Salud afirma que la eliminación de las restricciones sanitarias obedece a “estudios y datos estadísticos”, es decir cree absurdamente que los datos y las proyecciones estadísticas, son relaciones de causalidad que representan la realidad. ¿Desde cuándo la salud y la salud pública es una relación estadística? ¿Los médicos son estadísticos, los estadísticos son médicos o no existen diferencias entre sus áreas profesionales?

El gobierno es culpable del actual colapso del sistema de salud, los hospitales carecen de camas para los enfermos, no hay antibióticos, faltan vacunas, equipos y personal. La emergencia es extrema de nuestro sistema de salud, ahora los médicos, contra todo juramento hipocrático y moralidad, deciden a quien intentar salvarle la vida. ¿Qué diferencia hay con aquellas personas que morían en las calles, en las entradas de los hospitales o en sus casas, como ocurrió en Ecuador y Perú?

Es una lástima que las voces de protesta no sean muchas, pero son dignas y respetables las poco difundidas protestas y denuncias contra la actuación del gobierno y del Estado. Las autoridades sanitarias se adecuan a los intereses privados, sin vergüenza alguna, sin respetar la función que deben cumplir, sin respetar el derecho a la vida de la población, violentando las conquistas de nuestra historia. Es evidente lo que ocurre en nuestro sistema de salud, pero el sacrificio, el trabajo, la dedicación de muchos trabajadores de la salud pública, no compensa las necesidades existentes, menos aún con un aparato administrativo obsoleto y negligente, que con cualquier disposición administrativa se atribuyen facultades de los médicos especialistas y se irrespeta nuestros derechos ciudadanos.

Pero, siendo evidente estas transgresiones constitucionales, nuestros magistrados son ciegos, sordos y mudos, porque nada existe hasta que no haya quién se anime a denunciar o buscar a sus violentados derechos fundamentales. Ojalá que esas prácticas pasivas, ese desdén por su responsabilidad de impartir justicia no sea ejemplo para médicos o maestros y que pensemos que ellos solo harán su trabajo cuando el paciente o el estudiante le indique qué y cómo curarlo o bien, qué y cómo debe enseñar.

(*) Juan Huaylupo Alcázar, Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.