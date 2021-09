Enviada de la ONU insta a buscar un modus vivendi con los talibanes para evitar el colapso

Moscú, 10 sep (Sputnik).- La enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas para Afganistán, Deborah Lyons, instó a la comunidad internacional a buscar un arreglo con las autoridades de facto afganas para prevenir un colapso total en materia económica y social.



La congelación de miles de millones de dólares en activos y fondos de donantes, destinados para Afganistán, tendrá como efecto inevitable «una grave recesión económica que podría arrojar a muchos más millones a la pobreza y el hambre, generar una ola masiva de refugiados de Afganistán y, de hecho, hacer retroceder a Afganistán durante generaciones», advirtió Lyons al intervenir el jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU.



La enviada recordó que la moneda afgana se desplomó, los precios del combustible y los alimentos se dispararon y los bancos privados se quedaron sin liquidez, lo que significa que incluso los afganos con activos no pueden acceder a ellos.



«Afganistán, que depende en gran medida de las importaciones, no podrá financiar sus importaciones de alimentos y medicinas, así como combustible, electricidad y otros artículos esenciales. Hay que encontrar un modus vivendi, y rápido, que permita que el dinero fluya a Afganistán para evitar un colapso total de la economía y el orden social. Deben crearse salvaguardias para garantizar que este dinero se gaste donde debe gastarse y que las autoridades de facto no lo utilicen indebidamente. Se debe permitir que la economía respire durante unos meses más, dando a los talibanes la oportunidad de demostrar flexibilidad y una voluntad genuina de hacer las cosas de manera diferente esta vez, especialmente desde una perspectiva de derechos humanos, género y lucha contra el terrorismo», insistió Lyons.



Los combatientes del movimiento talibán (proscrito en Rusia por terrorista) retomaron el poder en Afganistán tras dos décadas de intervención militar extranjera que llegó a su término a fines de agosto.



El 7 de septiembre, los talibanes dieron a conocer la composición de su gabinete interino. Presidido por Mohammad Hassan Akhund, quien fue canciller durante el primer gobierno de los talibanes, el nuevo gabinete no es inclusivo, contrariamente a las promesas que se hicieron tras la caída de Kabul, y tiene un perfil fundamentalista. Casi la mitad de su 33 miembros, entre ellos el propio Akhund, el ministro de Defensa, mulá Mohammad Yaqoub, el titular de Exteriores, mulá Amir Khan Motaqi, y su adjunto, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, están incluidos en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la ONU. (Sputnik)