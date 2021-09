Messi goleó tres veces a Bolivia en eliminatorias sudamericanas

Buenos Aires, 9 sep (Prensa Latina) La selección argentina de fútbol fulminó hoy a Bolivia en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con un Lionel Messi que hizo de las suyas, al anotar los tres goles del triunfo en casa.

Fue un regreso perfecto, en el que se vio feliz al gran ídolo de Argentina y capitán de la albiceleste, tras comerse a Bolivia en la cancha de River Plate, donde por primera vez en más de un año y medio la oncena se reencontró con más de 21 mil hinchas que disfrutaron a sus anchas este encuentro en vivo.

Con una selección que mostró sus garras otra vez luego de la victoria conquistada hace solo dos meses en la Copa América, el Director Técnico Lionel Scaloni amoldó al equipo que brindó pura fiesta a los espectadores, cuyos rugidos estremecieron el Monumental con el triplete de Messi.

‘Es argentino, viva Messi, viva el fútbol’, se escuchó a un eufórico narrador que no pudo contener la emoción cuando la ‘Pulga’, con su magia, envió a la red el primer gol de la noche, apenas 13 minutos de iniciado el partido.



Luego vendría un segundo tiempo aún superior, Messi lo hizo otra vez a los 77 minutos y ya a los 88, capturando el rebote tras un remate de Leandro Paredes, selló por todo lo alto el partido.



Fue, sin dudas, un regreso espectacular, devenido en el homenaje que tanto deseaban darle miles de hinchas a su selección tras el triunfo hace apenas dos meses en Brasil en la Copa América, que finalmente levantaron este jueves ante la mirada atenta del público.



Con lágrimas en los ojos se le vio al crack rosarino hablar con el canal TyCSports.



‘Lo busqué hace mucho, lo soñé. Gracias a dios se me dio en un momento único, no hay mejor manera de que sea así y estar hoy aquí festejándolo, con mi familia en la tribuna. He sufrido mucho también’, expresó con la voz entrecortada el ahora jugador del Paris Saint Germain.



Y es que la emoción es grande. Messi también logró con su triplete ante Bolivia acumular 79 goles para Argentina, con lo que superó al brasileño Pelé como máximo goleador de todos los equipos sudamericanos y quedó quinto entre los artilleros de conjuntos nacionales de toda la historia del fútbol.



Para muchos este partido rumbo a Qatar 2022 fue uno de los más emocionantes, al juntarse muchos sentimientos: el triunfo reciente en la Copa América, la vuelta del público a la cancha, el triste episodio de la suspensión del juego contra Brasil y el esperado homenaje a uno de los más grandes de todos los tiempos, el fallecido Diego Armando Maradona.



Argentina gritó goles hoy en casa y con su victoria se mantiene invicta en las eliminatorias mundialistas sudamericanas, feliz; pero pensando ya en la próxima triple fecha que tendrá lugar en octubre ante Paraguay, Uruguay y Perú.