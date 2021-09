Calculan en 80 mil migrantes concentrados en Tapachula, México

México, 10 sep (Prensa Latina) Como una llave abierta los migrantes centroamericanos, de Haití y otros países llega a Tapachula, México, donde se calcula que hoy están concentrados más de 80 mil en espera de marchar hacia Estados Unidos.

Ana García, primera dama de Honduras, visitó ayer el consulado de su país en Tapachula, Chiapas, donde encabezó la vacunación contra la Covid-19 a sus connacionales.



Fuentes locales indicaron que la cifra crece a diario al no poder dejar esta ciudad a menos que de propia voluntad soliciten ser repatriados.



No hay día que dejen de llegar; lo hacen sobre todo en la madrugada, pero continúa el flujo hasta entrada la tarde.



Según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas (Inegi), hay una población de 350 mil tapachultecos, por lo que una de cada cinco personas que se encuentran en este momento en la localidad es migrante.



Sin respuesta a los trámites migratorios, los haitianos ya cuentan con un tianguis que instalan por las mañanas junto al mercado en el que sus clientes son sus propios compatriotas.



Venden comida, zapatos usados, hacen cortes de cabello o peinados para mujeres que les permite una entrada para subsistir.



Mientras tanto, siguen los operativos en la frontera sur de México para intentar evitar el paso de migrantes, pero estos lo evaden por cualquier hueco, señalaron vecinos de Tapachula.



Funcionarios del gobierno local afirmaron que las autoridades del municipio no dan declaraciones del tema migratorio porque compete a las instancias federales.



Para los migrantes que duermen en el centro no hay una atención de servicios básicos, tampoco existen módulos o personal que los asesore dónde recibir atención médica.



Tanto para ellos como para quienes logran rentar una casa, no hay alguna campaña para dar educación a los niños ni algún comedor al que puedan tener acceso, agregan los inmigrantes.



En el Parque Miguel Hidalgo migrantes entrevistados por la prensa local se muestran convencidos de que pronto tendrán respuesta de México a sus peticiones de refugio, aunque en realidad la mayoría sólo desea seguir rumbo a Estados Unidos.