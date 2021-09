Presidente de Ecuador asegura que el país perdió $70.000 millones por corrupción

Quito, 13 sep (Sputnik).- Ecuador habría perdido 70.000 millones de dólares por corrupción durante los últimos 14 años, afirmó el presidente Guillermo Lasso durante la suscripción de un memorando de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para establecer un programa anticorrupción en ese país.



«Setenta mil millones de dólares (desviados por presunta corrupción) equivalen al 100 por ciento de la deuda pública (…) esos 70.000 millones de dólares representan 80 veces el monto que hemos debido invertir en la vacunación, incluido la compra de vacunas y el proceso logístico», dijo el jefe de Estado durante el acto de suscripción.



El mandatario hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado y a la Corte Nacional de Justicia para que se investiguen y sancionen los casos de corrupción que aún no han salido a la luz pública y cuyos implicados, aseguró, disfrutan el dinero obtenido ilegalmente.



«Yo sigo esperando que la señora Fiscal actúe con la crudeza, con la dureza que se necesita. Hay muchos casos que Ecuador todavía tiene que conocer y tienen que ser sancionados por la Corte Nacional de Justicia, y tienen que estar en la cárcel; no pueden seguir disfrutando del dinero mal habido en el exterior o en el Ecuador», enfatizó Lasso.



El mandatario también señaló que no basta con que los corruptos vayan a la cárcel y que es necesario que devuelvan el dinero robado.



Según Lasso, a través del memorando de entendimiento suscrito con la ONU se establecerán mecanismos de integridad, transparencia y rendición de cuentas.



La asistencia de la ONU se centrará en la detección de casos, investigación y recuperación de activos.



La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador, Matilde Mordt, comentó que el país es signatario de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Uncac, por sus siglas en inglés).



Como parte de este instrumento, el Estado se comprometió a luchar contra la corrupción en prevención, penalización, aplicación de la ley, cooperación internacional y recuperación de activos.



Mordt recalcó que el organismo al que representa apoyará a Ecuador en el diseño de una estrategia integral que involucre a todos los sectores de la sociedad y que aborde las causas estructurales de la corrupción.



La lucha contra la corrupción solo será posible a través de un enfoque de alianzas entre todas las funciones del Estado, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación junto con la cooperación internacional, enfatizó la funcionaria. (Sputnik)