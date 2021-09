Senadores de EEUU proponen designar a talibanes como grupo terrorista

Washington, 15 sep (Prensa Latina) Un grupo de senadores republicanos presentó hoy en Estados Unidos un proyecto de ley para incluir al Movimiento Talibán en la lista oficial de organizaciones terroristas.

Si el Senado aprueba la legislación, aumentará la presión sobre el gobierno del presidente Joe Biden para que tome medidas contra el grupo militante tras su rápido ascenso al poder en Afganistán en agosto.



El proyecto, denominado Ley para Prevenir el Reconocimiento de Países Terroristas, pide al Secretario de Estado, Antony Blinken, que designe al ilegítimo Emirato Islámico de Afganistán como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.



Los senadores que presentaron la norma, Lindsey Graham y Michael Waltz, proponen sanciones contra las naciones que apoyen a los talibanes, quienes son ‘importantes narcotraficantes’, según los republicanos.



La solicitud ocurrió 15 días después de la salida oficial de las tropas estadounidenses del país centro-asiático, en un proceso marcado por el caos y la desorganización.



La falta de un plan de evacuación para sus connacionales y colaboradores afganos y el temor al ascenso del Movimiento en Kabul provocó que miles de personas se congregaran en su aeropuerto internacional con la esperanza de abandonar el país.



El 27 de agosto se produjo un ataque suicida con explosivos que dejó más de 170 muertos, entre ellos 13 militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.



De acuerdo con la publicación The Hill, se espera que Biden no reconozca oficialmente al gobierno de los talibanes.



Los miembros del Movimiento fueron designados como una amenaza global en julio de 2002 por el expresidente estadounidense George W. Bush, sin embargo, actualmente no está incluido en la lista oficial de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado.