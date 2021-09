López Obrador denunció que el saqueo llegó a México de España

México, 17 sep (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el saqueo de México llegó de España y se intensificó en más de 30 años de neoliberalismo, iniciado con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En su conferencia de prensa en el Palacio Nacional el mandatario reiteró su posición de que, en el caso de los expresidentes neoliberales, no hay una persecución política como señalan.



Repitió que es partidario de seguir hacia adelante, pero en el caso de los expresidentes y su juzgamiento se hará lo que apruebe la gente en una consulta popular.



Es el colmo que luego de todo lo que hicieron en el período neoliberal, el de más saqueo y robo que se haya registrado en la historia de México, lo estén negando y se sientan perseguidos.



Dijo que ese saqueo empezó con la llegada de los españoles hace más de 500 años cuando se robaron el tesoro de Moctezuma y se lo repartieron los conquistadores.



Hubo 300 años de saqueo, dijo, pero todo lo que se llevaron en oro y plata a Europa en tres siglos es el equivalente a lo que se extrae de esos minerales preciosos en la actualidad en apenas tres años y todo se lo han robado.



Saquearon muchísimo en el período neoliberal desde 1983 a finales del 2018, más de 35 años de saqueo, y aun así considero que no debemos detenernos allí, sino seguir adelante en la transformación del país que es lo más importante para que ese despojo no se repita, expresó.



Por nuestra parte, afirmó, no es mi fuerte la venganza y ningún expresidente de México va a ser perseguido por cuestiones políticas, no necesitamos de eso, añadió.



El gobierno de Salinas de Gortari, denunció, fue el de mayor corrupción y con él se profundizó más la desigualdad económica y social en México y se hicieron inmensamente ricos mientras que la mayoría del pueblo se empobreció, y muchos de los problemas actuales vienen de ahí.