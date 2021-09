Presidente de Venezuela viaja a México para participar en Cumbre de Celac

Ciudad de México, 18 sep (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viaja hacia México para participar en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra este sábado, confirmó a corresponsales un alto funcionario de la Cancillería del país anfitrión.



«Les informo que, hace unos minutos, se nos confirmó que el presidente Maduro viene volando a México en estos momentos», dijo a corresponsales acreditados Daniel Millán, jefe de la oficina del secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



El anuncio fue hecho en mensaje vía WhatsApp a última hora del viernes, dado que Maduro no estaba en la lista de jefes de Estado y de Gobierno confirmados, y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez llegó a México por la noche este mismo día.



«En representación del presidente Nicolás Maduro llegamos a México, tierra sagrada en la que se celebrará la cumbre de jefes de Estado de la Celac», escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter poco después de llegar a México.



La representante venezolana subrayó que esta cumbre es parte de la unión regional, con miras al crecimiento económico.



Además, aseguró que las potencias del mundo quieren ver a los países de América Latina y el Caribe divididos, para frenar su progreso.



La cancillería mexicana anunció que la agenda de la Cumbre abordará las acciones regionales contra la pandemia de covid-19 y tomará acuerdos para crear un fondo regional contra los desastres naturales causados por el cambio climático y una agencia espacial.



Es la agenda oficial que la cancillería mexicana ha difundido con el fin de disipar las expectativas y poner paños fríos sobre una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la sustitución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por una entidad regional semejante a la Unión Europea (UE).



El tema de la OEA «es lo más mediático pero no está en la agenda oficial, aunque seguramente un país lo tocará», dijo a periodistas el vicecanciller mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reye.

Propuesta mexicana sobre OEA



La propuesta mexicana sobre la OEA fue lanzada por López Obrador el 24 de julio, en el marco de una reunión de cancilleres de la Celac para conmemorar el natalicio del Libertador Simón Bolívar, en el histórico Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México.



«La propuesta es, ni más ni menos, construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades; en ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia», dijo el jefe de Estado en ese entonces.



En caso de que algún país toque el tema de la OEA, Reyes adelantó que la propuesta de México es «crear un grupo de trabajo de varios países, dos o tres por región, con gobiernos de distintas ideologías para que haya pluralidad, representación geográfica y legitimidad».



El objetivo de este grupo de trabajo en el seno de la Celac es que construya la hoja de ruta para esta reflexión sobre el organismo continental.



Reyes indicó que solo cuatro países –Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina– plantean la «sustitución» de la OEA por otro organismo.



En cambio «nosotros hablamos de transformación», aclaró el diplomático anfitrión.



El país anfitrión estima que hay una necesidad de transformar a la OEA en un modelo de integración que ayude al continente.



Reyes puso como ejemplo que hace tres meses la UE presentó algunas demandas, en tribunales mercantiles internacionales, «en contra de laboratorios productores de las vacunas contra el covid-19 que no hicieron las entregas contratadas a tiempo».



El modelo propuesto por López Obrador considera «que no estén exentos los asuntos políticos y de derechos humanos, como sucede en la UE».



El enfoque del país que ha desempeñado la presidencia pro tempore desde 2020, ha preferido tocar los temas que unen a la región y no los que asuntos divisivos, sobre todo crisis políticas internas.



Además de la llamada «Declaración Política de la Ciudad de México», el grupo regional emitirá cinco declaraciones más sobre temas particulares: el Bloqueo a Cuba; las Islas Malvinas; la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26); Generaciones Futuras; y Lenguas y Pueblos Indígenas. (Sputnik)