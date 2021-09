Presidente de Uruguay expresa «preocupación» por situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela

Ciudad de México, 18 sep (Sputnik).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, al participar de la VI Cumbre de la Celac que se desarrolla en México expresó la «preocupación» de su Gobierno por la situación política en Cuba, Nicaragua y Venezuela.



«Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela», afirmó.



Por otro lado, subrayó la importancia de apoyar organismos regionales como la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) o la Organización de los Estados Americanos (OEA).



«Se puede discrepar con una conducción, pero no se puede desvirtuar el organismo», afirmó.



Asimismo, señaló que la Celac y la OEA no eran espacios opuestos o que se contradigan.



«Integrar la Celac no significa que caiga en desuso participación en la OEA. Queremos ser claros al respecto», dijo. (Sputnik)