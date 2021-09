Abogados de Haití quieren impedir expulsión de migrantes

Puerto Príncipe, 21 sep (Prensa Latina) Un grupo de abogados de Haití anunció hoy su intención de presentar acciones legales contra la deportación masiva de connacionales desde Estados Unidos, promovida por el Gobierno de Washington.

El letrado Frandley Julien aseguró que quieren evitar el regreso de otros compatriotas concentrados bajo el puente del río Bravo, con riesgo de ser devueltos, recogió la plataforma digital Haiti24.



El especialista migratorio criticó que la política del presidente estadounidense, Joe Biden, en esta materia no es diferente a la de su antecesor Donald Trump, y cuestionó que llaman deportación a la ‘expulsión sumaria’ de personas que ni siquiera conocen sus derechos.



Los haitianos en suelo estadounidense no tuvieron la oportunidad de ver a un oficial de inmigración encargado de verificar si huyen de su país por una amenaza de muerte, mientras las solicitudes de asilo fueron ‘totalmente’ rechazadas, explicó.



De acuerdo con Julien, Biden violó algunas leyes al utilizar una ‘política racista’, en alusión a la deportación masiva de migrantes a Haití iniciada el domingo pasado, y aseguró que la asociación de abogados haitianos con sede en Estados Unidos cuestionará esa decisión.



Más de 500 personas, entre ellos muchos menores de edad, fueron deportadas, aunque la mayoría dejó el país caribeño hace unos cinco años, y los niños no nacieron en Haití.



El Colectivo Defensores Plus pidió al Gobierno detener las deportaciones, y recordaron la aguda crisis política que resultó en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, además de la situación socioeconómica actual, creciente inseguridad, pobreza y la inestabilidad institucional.



Según la plataforma, las autoridades deben comunicarse urgentemente con sus contrapartes en Estados Unidos ‘para detener estas expulsiones’.