Rodrigo Arias encabezará lista de diputados PLN por San José

San José, 21 set (Elpaís.cr).- Con un llamado a los legisladores del Partido Liberación (PL), a respaldar las iniciativas del Poder Ejecutivo de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Arias Sánchez aceptó ser candidato a diputado de José María Figueres por la provincia de San José.

Arias Sánchez, tras semanas de negociaciones a lo interno de la tienda verdiblanca, Figueres declaró que designó a Arias como legislador para consolidar la unión en el dividido PLN.

Dijo que Arias cuenta con amplia experiencia en Gobierno y tiene capacidad de diálogo para lograr acuerdos.

Para el candidato presidencial Figueres, “la elección del 6 de febrero del 2022 no es una elección más. Está en juego algo mucho más grande que la Presidencia de la República. Está en juego el Estado Social de Derecho; está en juego rescatar a Costa Rica, la reconstrucción de una sociedad devastada por la pandemia, la improvisación y la falta de rumbo”.

Añadió que será una elección decisiva, “una elección entre la experiencia o la impericia. Una elección entre la esperanza o la debacle. No podemos seguir improvisando”.

Rodrigo Arias prevé que el próximo Congreso será más difícil que el actual, “pero precisamente los tiempos demandan que esta sociedad comience a darse la mano, comience a compartir lo que realmente nos une, y que veamos la parte positiva del vaso, que es lo que necesitamos reconstruir hoy, porque estamos al borde de un abismo del que solo salimos si trabajamos juntos”:

Arias también exhortó a los actuales diputados del PLN a colaborar con el Gobierno y aprobar la agenda pendiente con el FMI.

Reconoció que ante la negativa de los diputados de aceptar la primera propuesta, el Gobierno envió otros proyectos sustitutivos, pero los legisladores tienen en el derecho de elaborar propuestas, de hacer enmiendas.

“Me parece que los tiempos legislativos se están agotando, tocará buscar otras fórmulas, otras soluciones. Lo importante es buscar la estabilidad fiscal”, proclamó Arias Sánchez.

“Una oposición no tiene que ir a dar garrotazos todos los días, tiene que ser responsable con el país. Cuando algunos han acusado de colaboracionismo a la actitud de Liberación con el partido oficial, yo les he dicho: no se preocupen, ustedes están siendo responsables con el país, porque esta legislación la requiere del país”.