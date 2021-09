Vídeo en Costa Rica saluda Día Internacional de la Paz

San José, 21 sep (Prensa Latina) Costa Rica presentó hoy el vídeo de la composición Amanecer, ganadora del concurso Canción por la Paz 2021, bajo la temática áQué nada te detenga! La resiliencia ante la adversidad.

A propósito del Día Internacional de la Paz 2021, la estudiante Massiel Rodríguez, de 12 años, autora de la canción, afirmó que su obra busca transmitir que, a pesar de la adversidad, está en las manos de cada quien seguir y encontrar la calma en esta tormenta.

‘Cuando recibí la noticia me sentí con muchas emociones encontradas y, por supuesto, súper agradecida. Me sentí orgullosa de mí misma al haber tenido resiliencia y perseverancia para regresar y participar en el concurso’, apuntó Rodríguez, una de las 13 jóvenes participantes en el concurso.



Como premio, recibido de manera virtual, Rodríguez obtuvo la producción de un videoclip para su canción, a cargo de Foro 66 TV Studio, con arreglos de profesores del Sistema Nacional de Educación Musical.



La ministra de Justicia y Paz Fiorella Salazar afirmó que además del hermoso proceso realizado por los participantes, Canción por la paz es un ejemplo de cómo el arte ayuda a prevenir la violencia.



La titular de Cultura y Juventud Sylvie Durán resaltó que Canción por la Paz pretende ser una herramienta de prevención, en la cual convergen varias instituciones de gobierno con el único propósito de que las juventudes puedan plasmar mediante la música sus pensamientos, mensajes y generar modos de apoyar la promoción y la educación para la paz.



Por su parte, la ministra de Educación Pública Guiselle Cruz exaltó la importancia de brindar estos espacios a todas las personas jóvenes, logrando establecer un vínculo integral con el ámbito educativo y en especial motivándoles a continuar con sus metas y sueños.



Además de la canción ganadora, en el evento virtual exhibieron los videoclips de las canciones compuestas por las otras cuatro finalistas, María Paula Monge (Más cerca), Erick Machado (No me rendiré), David Murillo (Resistir) y Nicole Yarubi Álvarez (La flor del desierto), así como la mención honorífica a Reichell Masís, por Confía.