China insta a EEUU, el Reino Unido y Australia a renunciar al pacto Aukus

Pekín, 22 sep (Sputnik).- China está seriamente preocupada por el riesgo que representa para la no proliferación nuclear el pacto Aukus e insta a EEUU, el Reino Unido y Australia a renunciar a este plan, declaró este miércoles el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian.



«A China le preocupa seriamente la cooperación en materia de construcción de submarinos atómicos entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, los que al dar tal paso aumentaron intencionadamente la tensión regional, estimulan la carrera armamentista, ponen en peligro la paz y la estabilidad regional y minan los esfuerzos internacionales en la esfera de no proliferación nuclear», dijo el diplomático.



Zhao Lijian señaló que muchos países de la región expresaron preocupación por las probables consecuencias negativas del pacto Aukus y que la comunidad internacional, en su conjunto, cree que tal cooperación entre EEUU, el Reino Unido y Australia crea un serio riesgo de propagación del arma nuclear y viola los principios del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.



Según el portavoz de la Cancillería china, es muy probable que EEUU y el Reino Unido decidan exportar a Australia uranio altamente enriquecido, es decir un material nuclear de uso militar.



«La adquisición por Australia, país que no posee arma nuclear, de uranio altamente enriquecido crea una seria amenaza de la proliferación nuclear y riesgos en materia de seguridad nuclear», dijo.



A juicio de Zhao Lijian, el sistema de garantías que tiene actualmente el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no permite verificar si Australia usará o no el uranio altamente enriquecido de los reactores de sus submarinos atómicos con el fin de desarrollar un arma nuclear.



Pekín califica como plenamente fundamentados los recelos de la comunidad internacional vinculados con la cooperación entre EEUU, el Reino Unido y Australia en materia de construcción de submarinos atómicos, de la que surge un serio riesgo de propagación del arma nuclear. La concentración del pacto Aukus vuelve a mostrar que Washington y Londres aplican la política de doble rasero y enfocan la cooperación nuclear como un instrumento de sus juegos geopolíticos, subrayó el diplomático.



«China insta a estos tres países a prestar oído a la voz de la comunidad internacional, renunciar a las obsoletas ideas de la guerra fría y del «juego de suma cero», cancelar esa decisión errónea, cumplir de modo concienzudo los compromisos asumidos en materia de no proliferación nuclear y desarrollar más esfuerzos por el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región», declaró Zhao.



El 15 de septiembre, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron un nuevo programa en materia de defensa con el nombre de Aukus, que en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico.



Al día siguiente, el primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció que Canberra rompe un contrato de submarinos convencionales, de casi 66.000 millones de dólares, con la francesa Naval Group, decisión que París calificó como «puñalada por la espalda».



El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en una conversación con la canciller australiana, Marise Payne, lamentó que la nueva asociación Aukus excluya a los países de la UE. (Sputnik)