Kiev no descarta implicación de inteligencia extranjera en atentado al asesor presidencial

Kiev, 22 sep (Sputnik).- Investigadores ucranianos examinan la implicación de inteligencia extranjera como una de las probables versiones del atentado contra Serguéi Shefir, el asesor del presidente ucraniano, declaró el director de la Policía nacional, Ígor Klimenko.



«Entre otras cosas, se está examinando la versión sobre la implicación de las inteligencias de Estados extranjeros», reveló Klimenko, al intervenir este miércoles en una rueda de prensa del Ministerio del Interior.



También agregó que de momento se está investigando si el atentado fue encaminado a presionar a la dirección superior del Estado, pero tampoco se descarta que el ataque haya tenido por objetivo desestabilizar la situación política en el país.



Por su parte el ministro del Interior, Denís Monastirski, afirmó que el agresor no planeaba intimidar a Shefir, sino quitarle la vida.



Comentando la «huella rusa» en el incidente, el titular dijo que es todavía prematuro apuntar a los autores del atentado y abogó por esperar los resultados de la investigación.



Este miércoles, el automóvil de Serguéi Shefir, primer asesor del presidente, fue acribillado cerca de Kiev, más de 10 balas impactaron en el vehículo hiriendo al conductor.



El propio Shefir está sano y la vida de su chófer no corre peligro.



El líder de la facción parlamentaria Servidor del Pueblo (Sluga Naroda, en ucraniano), David Arajamia, a su vez, sugirió que el asesor no era el objetivo del atentado y se trata de un mensaje para Zelenski de contrabandistas, cabecillas criminales y oligarcas, aunque no descartó una «huella rusa».



La fiscal general, Irina Venedíktova, comunicó que se incoó una causa penal por delito de homicidio premeditado tipificado en el artículo 115 del Código Penal de Ucrania.



El Servicio de Seguridad de Ucrania, según informó su portavoz, «junto con la Policía Nacional y la Administración de la Guardia Estatal de Ucrania investigan las circunstancias de lo ocurrido». (Sputnik)