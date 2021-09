Memorias políticas de un mocoso

Mi vocación para estar a la izquierda nació en el liberacionismo, propiamente en la Juventud Liberacionista de la década de los 70 de la que un joven gordito, Rolando Araya, era su secretario general.

Entonces el PLN se identificaba como socialista y democrático. Yo era feliz que me dijeran sandía: verde por fuera, rojo por dentro.

Era yo apenas un adolescente cuyos héroes eran don Pepe, Daniel Oduber, Rodrigo Facio, Enrique Obregón y cuyos referentes internacionales eran Víctor Raúl Haya de la Torre, Juan Bosch, Víctor Paz Estenssoro y, también, más lejanos, Leopoldo Sedar Senghor, Billy Brandt, Olof Palme y otros.

Mi casa estaba llenas de revistas de la social democracia (entre ellas recuerdo Combate) y otras publicadas por la Fundación Friedrich Ebert. Recuerdo que en la Catalina (un centro de formación política socialista) nos daban clases con mucho cariño el padre Núñez, Danilo Jiménez, Alfonso Carro, Luis Alberto Monge, Marcelo Prieto, Manuel Carballo, don Lalo Gámez (que me decía “guayacancito”) Fernando Volio, Alberto Cañas, Chico Morales y otros preclaras mentes de entonces. Hoy pienso y mejor valoro el lujo intelectual que me rodeaba.

Nos sentíamos todos orgullosos de ser socialistas diferentes a los comunistas criollos, buscando una vía costarricense y democrática al enredo social.

Recuerdo casi textualmente lo que Benjamín Núñez nos decía: “en Costa Rica solamente hay dos partidos políticos ideológicos, los comunistas y nosotros, y hay que saberlos debatir, qué decir y cómo decirlo”. La década de los 70 fue la mejor de nuestro estado social de derecho y recuerdo que se respiraba un aire optimista.

Hago memoria que nuestro anticomunismo no era vulgar porque se incitaba a discutir con los acólitos de don Manuel Mora con respeto y con argumentos. Fue en esas controversias, curiosamente, donde tejí muy buenas amistades con los camaradas. Luego me honrarían con su amistad Luisa González y Emilia Prieto que me hablaron de cómo era mi abuelita paterna que nunca conocí: la Dra. Lita Chaverri Matamoros, la primera mujer graduada de profesional en Costa Rica.

Entonces teníamos que leer y estudiar muchísimo. Yo me sentía cómodo al sostener que el socialismo había que construirlo con los sentimientos de la libertad y que por eso no era fidelista. Ello era mucho decir dado el magnetismo y el prestigio universal de Fidel entre los intelectuales progresistas.

Eran los años del gobierno de don Pepe (70-74) cuando se establecieron relaciones diplomáticas con la URSS y Rumania (incluso Ceausescu visitó el país) y todo parecía andar en orden hasta un 11 de septiembre de 1973.

El golpe militar dado en Chile contra Allende había consternado a don Pepe Figueres y su primera orden fue clara: abran la embajada a los reprimidos. Ese mismo día mi padre (quien fungía como Director Administrativo y Oficial Mayor de la Casa Presidencial), acompañó a don Pepe cuando este se reunió de emergencia con Chalo Facio (canciller) y don Gonzalo Solórzano (ministro de la Presidencia). Estaban consternados.

Todos ellos sintieron que el horror del fascismo había llegado a Chile. Don Pepe, con el pecho dolido, giró instrucciones para abrir las puertas de nuestra representación diplomática, entonces a cargo del embajador don Viriato Camacho, que luego sería mi profesor de español en la UCR.

Eramos socialistas, humanistas, profundamente democráticos. Por supuesto que no fuimos perfectos. Cometimos errores y varias veces los camaradas nos enmendaron. La heridas del 48 todavía no habían cicatrizado. Pero ello no era obstáculo para que los 2 diputados del PASO (partido Acción Socialista, 1970-74), don Manuel Mora y don Marcial Aguiluz fueran a la antigua Casa Presidencial a conversar con don Pepe.

Al recordar estas cositas me siento feliz de haber sido el joven que fui. Por otra parte, el PLN que conocí yace muerto, pero lo que tuvo de bueno es una memoria que nunca podré sepultar como tengo tantas otras. Soy feliz.

(*) Allen Pérez es Abogado