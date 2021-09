EEUU reabrió frontera en Texas tras desalojo de migrantes haitianos

México, 26 sep (Prensa Latina) Autoridades de Estados Unidos reabrieron hoy el paso por el puente fronterizo Del Río-Ciudad Acuña en el norte de México, después de desalojar la zona donde hubo acampados hasta 15 mil haitianos.

Fuentes mexicanas confirmaron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reabrieron el viaducto y que ya este domingo está operativo después de permanecer cerrado desde el pasado 17 de septiembre por la contingencia migratoria.

Ya están cruzando vehículos desde ambas márgenes del río Bravo, tanto de pasajeros como particulares, y en el curso de este día también lo harán las unidades de carga de mercancías.



No obstante, antes de dar la orden de reapertura, guardias fronterizos revisaron una extensión de varios kilómetros de malezas a ambos lados del extenso puente en busca de migrantes escondidos, pero al parecer no encontraron a nadie.



Estados Unidos estableció un puente aéreo hasta Haití y otros países y sacó en poco más de 48 horas a unos dos mil haitianos en 17 vuelos, pero la mayoría aceptó la oferta de México de regresar a albergues en la frontera con Guatemala donde tienen mejores oportunidades y pueden resguardarse de la entrada del invierno.



Fuentes extraoficiales señalan que los haitianos se dispersaron también por el norte de México pues no todos regresaron al sur, y estiman que en Monterrey hay unos dos mil.



El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dijo ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que los migrantes seguirán intentando llegar a países más prósperos a pesar de las inquietantes imágenes de haitianos detenidos a su llegada a Estados Unidos.