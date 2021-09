Figueres Olsen muestra ser un neoliberal más

Columna Poliédrica

Está muy claro cuál será el rumbo que tendrá el Partido Liberación Nacional (PLN) en caso que gane las próximas elecciones presidenciales. Es una pena observar al hijo de don José Figueres Ferrer desconocer el pensamiento de su padre y de las otras personas que impulsaron el Estado de Bienestar costarricense; está claro que de los hijos de don Pepe, es el que más se ha apartado de su ideario y el que más ha contribuido a destruir su legado histórico.

Desde 1994, el ahora candidato del PLN, mostró con hechos su verdadera cara. Se ensañó con el sector educativo nacional y promovió una legislación en contra de los regímenes de pensiones, principalmente, de los maestros y profesores; aquella reforma supuso un perjuicio para muchos docentes y como con otras de sus decisiones, a la vuelta de los años se pudo constatar la sostenibilidad de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y por el contrario del daño que se le ha hecho al régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Fue el Presidente que, prácticamente, eliminó la nacionalización bancaria que estableció la Junta Fundadora de la Segunda República desde 1948. Con ello lo que hizo fue promover que los banqueros privados se hicieran, nuevamente, del negocio del crédito; se volvía así a la situación que motivó la nacionalización bancaria, a saber: que aquel tiempo los banqueros solo querían otorgar crédito a las actividades que no representaban riesgo y que les dejaba altos dividendos, es decir, negaban el crédito a las actividades productivas de baja rentabilidad y que requerían de tiempo para desarrollarse. No omito recordar que, no por casualidad, Figueres Olsen, cerró el Banco Anglo Costarricense.

El intento de cierre de instituciones públicas fue otro de sus legados. Se afanó por cerrar el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), entre otras; no pudo hacerlo, pero a todas las dejó bastante debilitadas y me atrevo a asegurar, que si es elegido Presidente, hará lo posible por concretar lo que no pudo veinticinco años atrás.

Los hechos de la administración 1994-1998 están a la vista. El denominado Pacto Figueres-Calderón significó el mayor desencanto para quienes habían ayudado a construir la Segunda República; paradójicamente ha sido uno de los Presidentes que más ha destruido la obra de su padre, ni siquiera los adversarios políticos del PLN le han hecho tanto daño a lo que fue la sociedad costarricense del bienestar. Figueres Olsen y los grupos de derecha que han estado gravitando en ese partido político, han sido nefastos para los que creían en los ideales socialdemócratas.

Su ideología de derecha ha quedado plenamente evidenciada con sus decisiones de las últimas semanas. No sólo echó a Rolando Araya que, era uno de los últimos representantes de los viejos socialdemócratas del partido, sino que en su lugar ha propuesto para la diputación a Rodrigo Arias Sánchez que, sin duda alguna, representa a los sectores más de derecha de la sociedad costarricense. El mensaje es totalmente diáfano y contundente.

El futuro de Costa Rica con esta clase de señales se perfila poco halagüeño. Si el PLN gana las próximas elecciones, asistiremos al total desmantelamiento de lo que queda del Estado que se construyó en la segunda mitad del siglo XX. El sector público puede esperar cuatro años muy desgastantes y donde se hará todo lo posible para impulsar una agenda en contra de los funcionarios públicos. La hegemonía absoluta de los grupos dominantes de la sociedad costarricense será el objetivo de Figueres Olsen.

En su momento hablaremos de los otros candidatos y de los otros grupos políticos. El futuro de Costa Rica está muy claro para el que quiera ver y escuchar, para los que no quieran se mostrarán sorprendidos y hasta dirán que los engañaron cuando los mismos, hagan más de lo mismo que han hecho en los últimos treinta y cinco años..

(*) Andi Mirom es Filósofo

