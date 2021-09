Aerolínea de EEUU despedirá a empleados no vacunados

Washington, 29 sep (Prensa Latina) La compañía aérea estadounidense United Airlines comenzará hoy el proceso de despido de unos 600 empleados que se negaron a cumplir con el mandato de vacunación contra la Covid-19.

La aerolínea, con sede en Chicago, dijo que el 99 por ciento de su plantilla presentó pruebas de inmunización antes de la fecha límite del lunes.



Tomaremos medidas para separar del cargo a aquellos que no solicitaron una exención o no proporcionaron pruebas de recibir todas sus dosis contra la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, aseguraron el presidente de la empresa, Brett Hart, y el consejero delegado, Scott Kirby.



United Airlines les dará una oportunidad más a sus trabajadores para cumplir con el mandato durante el proceso de despido.



Esta es una decisión increíblemente difícil, pero mantener la seguridad de nuestro equipo y pasajeros será siempre la primera prioridad, escribieron los altos empresarios en un memorando dirigido a los empleados.



Nuestra justificación para exigir la vacuna es sencilla: todos estamos más a salvo si estamos inmunizados, pues las vacunas sí funcionan, añadieron.



De acuerdo con los propietarios, la compañía vio un aumento considerable de personas que quieren unirse a la aerolínea después de que esta anunció el requisito de la vacuna obligatoria.



La semana pasada seis trabajadores de United presentaron una demanda contra la aerolínea por su política de poner a los empleados exentos de vacunarse en licencia no remunerada.



United se convertirá en la única de las cuatro principales aerolíneas del país norteño que despide a los empleados por no cumplir con su requisito de vacunación.



Delta Air Lines aplicará un recargo de 200 dólares mensuales a quienes no estén inmunizados, mientras que American Airlines y Southwest Airlines se limitan a animar a sus empleados a recibir las dosis contra la enfermedad.