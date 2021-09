UCR Electoral: Las elecciones 2021-2022 desde la ciudadanía

San José, 29 set (ODI/UCR).- Daisy es una mujer joven costarricense, trabaja como cajera y a diario le teme al Covid-19, es trabajadora informal. Ella se ilusiona con la idea de seguir estudiando, se reconoce con talento, pero no tiene ni el tiempo ni el dinero; está enojada, quisiera cambiar esa realidad y también la de muchas de las de su género que a diario lidian con el acoso, las falsas promesas y la incertidumbre de no saber quién dice la verdad. Se siente acallada porque desde que aprendió a cuestionar, las certezas se derrumbaron y en la comunidad no puede opinar libremente.

Con un enfoque en la ciudadanía, la Universidad de Costa Rica participará del proceso electoral 2021-2022 a través de la plataforma UCR Electoral, una iniciativa institucional que pretende evidenciar los retos que tiene la clase política para atender las principales preocupaciones de ciudadanos y ciudadanas como Daisy.

A través de las encuestas de opinión pública que realiza el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR se reconocen cuáles son los principales problemas que aquejan a las personas en el territorio nacional, entre ellos el deterioro de la salud pública; el desempleo y el costo de la vida; así como la inseguridad y la delincuencia.

Estos y otros malestares encuentran un espacio de escucha en UCR Electoral y la Institución se compromete a ofrecer esperanzas. Aunque desde la academia existe la certeza de que no hay soluciones simples a los problemas complejos, sí se logran evidenciar las vías hacia las soluciones posibles.

UCR Electoral quiere reconocer dentro del conjunto de ideas que expongan las personas candidatas a puestos de escogencia popular, aquellas que ofrezcan soluciones reales a las angustias más sentidas de la población.

“Invito a la ciudadanía a probar cada semana la propuesta de UCR Electoral, es una forma simple de descubrirnos como parte del todo que somos como nación y no ser presa fácil de propuestas simplistas y populistas”, comentó Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica

Un esfuerzo inédito

Bajo la propuesta de UCR Electoral se unen, además de la Oficina de Divulgación e Información (ODI), centros e institutos de investigación, así como unidades académicas y el sistema de medios de comunicación conformado por el Semanario Universidad, QUINCE UCR y las Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.

Se trata de un esfuerzo hasta ahora inédito, que pretende conjugar y potenciar las muy distintas iniciativas institucionales que buscan aportar con información y criterio, pero que solían estar desarticuladas.

Semana a semana UCR Electoral expondrá temas complejos.

La directora de la ODI, unidad coordinadora de UCR Electoral, Dra. Lidieth Garro Rojas comentó que “La propuesta es parte de toda una nueva línea estratégica de la comunicación institucional, que busca facilitar la comprensión sobre la variedad y potencia de los aportes de la Universidad al país a través de un único lugar que consolide la oferta en el momento correcto”.