Videojuego palestino que llama a «eliminar soldados sionistas» agita a gamers y no gamers

Tel Aviv, 1 oct (Sputnik).- El videojuego Los Caballeros de la mezquita de Al Aqsa, desarrollado por un programador palestino-brasileño, tiene como objetivo matar a soldados israelíes y el héroe es un palestino que lucha contra la ocupación. No todo el mundo cree que se deba comercializar.



Nidal Nijm, un programador palestino-brasileño, ha desarrollado Fursan al-Aqsa: Los Caballeros de la Mezquita Al-Aqsa, a lo largo de los últimos diez años. El juego, que se lanzará oficialmente en diciembre, propone a los participantes asumir el papel de luchadores por la libertad de los palestinos y «romper el cliché que retrata a los árabes como terroristas», en palabras del programador en una entrevista citada por el diario Haaretz.



La historia del juego sigue al protagonista, Ahmad al-Falastini, que fue «torturado y encarcelado injustamente» por el Ejército israelí durante cinco años y que perdió a su familia en un ataque aéreo de Israel, como se señala en el sitio web del juego. Ahora, libre de prisión, Falastini busca venganza y retomar su patria, uniéndose a Fursan Al-Aqsa, un nuevo movimiento de resistencia palestino.



Por ahora se puede descargar una demostración gratuita del juego en la gran plataforma de streaming Steam que promete «misiones en toda Palestina con muchos objetivos que lograr, batallas épicas, armas poderosas, vehículos para conducir y más».



Y desde que está disponible la demo las críticas al juego no se han hecho esperar, colocando a Steam en una situación difícil.



¿Incitación a la violencia?



La organización Simon Wiesenthal, que monitoriza el antisemitismo, llamó al boicot de Steam en el momento en que el mayor mercado de juegos online reveló que iba a ofrecer el juego próximamente.



«No hay ninguna duda de que este juego glorifica el terrorismo palestino contra los judíos y no es ejercicio neutral», dijo el director de la oficina israelí de Simon Wiesenthal, Efraim Zuroff, citado por Haaretz.



Y agregó que si Steam «no lo retira, tendrá que ser boicoteado».



Nijm rechazó las críticas de antisemitismo explicando que la idea del juego vino de las historias que oyó contar a su padre, un ex luchador de Al-Fatah quien emigró a Brasil después de la invasión israelí del Líbano en 1982.



«No tengo conexión con ningún partido, grupo u organización política o militar, solo viví con mi padre, toda su historia de lucha y la resistencia del pueblo palestino. Y fue mi padre quien me animó a entrar en los videojuegos desde que era un niño pequeño y me aconsejó que estudiara y aprendiera para que algún día pudiera producir un videojuego sobre la resistencia palestina», señaló Nijm.



Sin embargo, señala que la su motivación principal es redimir la imagen de los palestinos: «Desde que era pequeño siempre he visto que aquí en occidente, en películas y videojuegos, los árabes eran retratados como terroristas, así que siempre quise cambiar esa imagen», explicó.



Además, insiste en que en el juego no hay civiles israelíes judíos y que las escenas suceden en zonas militares.



Muertos y mártires



«La trama de este juego es una historia ficticia inspirada en hechos reales. Incluso los grupos políticos y militares representados en el juego son ficticios», dice un descargo de responsabilidad en el sitio web de Los Caballeros de la mezquita de Al Aqsa.



Su creador describe el juego como difícil, en el que el jugador probablemente muera varias veces antes de superar los niveles. Y cuando eso sucede, la pantalla de la muerte presenta una mano ensangrentada, una pistola y un cuchillo sobre una bandera palestina con la leyenda: «Te convertiste en un mártir. ¡Alégrate, oh madre del mártir, regocíjate! Prepara a tu hijo para su matrimonio en el paraíso. Ata la banda a todo tu dolor y extiende su pañuelo de boda. Difunde tu ira contra el opresor, su injusticia debe detenerse».



La compañía propietaria de Steam señaló en un comunicado en el año 2018 que no interfiere como moderadora en la mayor parte del contenido que aloja porque es partidaria de permitir todo en la Steam Store, exceptuando «cosas que decidamos que son ilegales o trolls». Y, para quien no lo hubiera entendido, detalló: «Esto significa que la Steam Store tendrá cosas que odies y que crees que no deberían existir».



Mientras tanto Fusan Al-Aqsa ha sido aprobado por el Departamento de Justicia brasileño para mayores de 18 años. (Sputnik)