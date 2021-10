El amor pertenece al ADN del ser humano

En Brasil y en gran parte del mundo, asistimos a una ola de odio, desprecio, exclusión y violencia simbólica y física que plantea la pregunta: ¿qué inscripción tiene este siniestro hecho en la vida humana? Como veremos poco después, los investigadores sobre el secreto de la vida humana nos aseguran que, por naturaleza y no simplemente por un proyecto personal o social , el amor, la cooperación, la solidaridad y la compasión están inscritos en nuestro ADN. Quienes viven y alimentan el odio son enemigos de sí mismos y de la vida misma. Por eso nada efectivo produce, sino desgracias, exclusiones, crímenes y muerte. Eso es lo que estamos viendo con tristeza.

En este sentido, el primer nombre a mencionar es sin duda James D. Watson con su famoso libro “ ADN: el secreto de la vida ” (2005). Junto a su colega Francis Crick sostienen científicamente que el amor está presente en la esencia del ADN. Ambos en 1953 decodificaron el código genético, la estructura de la molécula de ADN, la doble hélice que contiene el programa de toda la vida, desde la primera célula que apareció hace 3.800 millones de años para llegar a nosotros, los seres humanos.

Todos estamos compuestos por el mismo código genético básico, lo que nos relaciona a todos. Watson dice: “contra el orgullo, revelan los logros sublimes del intelecto humano, que tenemos solo el doble de genes que una lombriz de tierra insignificante, tres veces más genes que una mosca de la fruta en descomposición y solo seis veces más genes que simples levadura de panadería”. La célula de ADN estirada alcanza un metro y 85 centímetros, reducida a su forma original es una billonésima de centímetro y está presente en cada célula, incluso en la piel más superficial de nuestra mano. Watson define: “La vida tal como la conocemos no es más que una amplia gama de reacciones químicas coordinadas. El secreto de esta coordinaciónse trata de un conjunto complejo y abrumador de instrucciones inscritas químicamente en nuestro ADN, pero aún queda un largo camino por recorrer en nuestro viaje hacia el pleno conocimiento de cómo funciona el ADN ”(p. 424).

Muchos conocimientos nuevos enriquecieron la visión de Watson / Crick, especialmente de los dos biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela. Lo mejor de esta investigación fue bellamente resumido en el libro del ecólogo y físico cuántico Fritjof Capra en su libro » La red de la vida » (1997). Mostró didácticamente que para el surgimiento de la vida se necesita un patrón de organización (que nos hace distinguir una silla de un árbol) de una estructura que organiza los elementos fisicoquímicos que permiten que la vida brote. Pero esto no es suficiente: es necesario incorporar la autocreación. Los seres vivos, en sistemas abiertos que los hacen dialogar con su entorno, no son estáticos, están siempre en proceso de autocreación.(Autopoiesis de Maturana). No solo se adaptan a los cambios, sino que crean otros nuevos junto con otros seres de tal manera que co-evolucionan continuamente.

Humberto Maturana, que estudió las bases biológicas del amor, hizo una contribución decisiva. Ve el amor presente desde los inicios del universo. Cada ser se rige por dos procesos: primero, es la necesidad de interconectarse con todos los demás para asegurar su supervivencia más fácilmente. El segundo es pura espontaneidad . Los seres se interrelacionan por una rara gratuidad, creando nuevos vínculos entre sí y por afinidad, como si se enamoraran. Es la irrupción del amor en el proceso cosmogénico El amor que aparece entre dos seres, millones de años después, tuvo su origen en esta relación de amor espontáneo ancestral.

Todo esto ocurre como un dato de la realidad objetiva. Al llegar al ser humano, puede convertirse en algo subjetivo, un amor conscientemente asumido y vivido como proyecto de vida.

Toda esta reflexión tiene como objetivo deslegitimar y acusar de inhumano, contrario al movimiento del universo y la base biológica de la vida, el predominio del odio, la exclusión, la ira presente en nuestro país, animado por un jefe de Estado que sobresale en el odio, comportamientos desviados y necrofílicos. Se hizo enemigo de la vida de sus compatriotas aliarse con Clovd-19, presentándose como un maestro sanador a través de cloroquina y compuestos, como si fuera médico y especialista. Pasó junto a un humilde charlatán y, en referencia a los nativos, un genocidio.

Termino con el testimonio de Watson en ese libro:

«Aunque no soy religioso, veo elementos profundamente verdaderos en las palabras sobre el amor de San Pablo en la carta a los Corintios:» Si hablara todos los idiomas … si tuviera el conocimiento de todos los misterios y toda la ciencia … si no tuviera amor nada seria. Paul, a mi entender, reveló claramente la esencia de nuestra humanidad. El amor , ese impulso que nos hace tener cuidado con el otro fue el que nos permitió nuestra supervivencia y éxito en el planeta. El amor a nuestra naturaleza humana es tan fundamental que estoy seguro de que la capacidad de amar está inscrita en nuestro ADN . Un Paul secular (él Watson) diría que el amor es el mayor regalo de nuestros genes a la humanidad ”( p.433-434).

Tales palabras nos llevan a responder al odio de Pocketnarist con amor, a la ofensa de sus fans con amor: tales actitudes nos dan certeza y garantizan que estos desastrosos tiempos de ira y odio pasarán.

Leonardo Boff es teólogo, filósofo y escritor y ha publicado A casa , aspirituality , o amor , Paulinaa =, SP 2017; Los derechos del corazón, Paulus, SP 2015.