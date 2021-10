La obligación de vacunarse está en contra de la libertad invividual de cualquier persona

Columna Poliédrica

El gobierno presidido por Carlos Alvarado Quesada ha emitido una orden estableciendo la obligatoriedad de vacunarse. La misma ha sido legitimada y promocionada por la mayoría de los medios de comunicación colectiva y desde el punto de vista jurídico, se ha sustentado en varias normas del ordenamiento jurídico y en la postura interpretativa asumida por la jurisdicción constitucional costarricense.

En esta columna no somos anti vacunas, sin embargo, eso es diferente a que se obligue a las personas a vacunarse. Las personas, en absoluta libertad, deben decidir si se vacunan o no, pero esa libertad desaparece cuando se coacciona a la persona a adoptar esa decisión; en otras palabras, se reproduce la típica contradicción histórica entre libertad individual y seguridad colectiva, entre un concepto de sociedad organicista fundamentada en el bien colectivo y la sociedad centrada en el individuo, es decir, en la libertad de decidir lo que se quiere.

Resulta increíble observar gente que se consideran liberales, en lo político y en lo económico, aplaudir este tipo de medidas. Es evidente que se trata de posturas que responden a intereses concretos, pero no por ello lleno de contradicciones; algunos ven la vacunación como la solución para que la economía comience a funcionar, no digo reactivar, sino funcionar, sin embargo, los que manifiestan interés en eso, ni siquiera le dan permiso a sus trabajadores para que vayan a vacunarse. Antes que la salud está la producción.

Las personas deben tener absoluta libertad de decidir si se vacunan o no. Eso de amenazarlos con despedirlos de sus trabajos es una sanción fuera de toda racionalidad y está en contra del más elemental sentido común; la vacunación no impide el contagio y se supone que hace más leves los efectos del COVID-19, empero, han habido personas que han muerto y estaban vacunados, aspecto que evidencia que los efectos del virus y de la propia vacuna todavía no están claros para los especialistas en este tema.

Ahora bien, el asunto presenta otra disyuntiva en relación con la obligatoriedad de vacunarse. Puede darse el caso que una persona esté dispuesta a vacunarse, pero si la vacuna siempre que ella sea de una determinada empresa y no de otra; eso nos plantea la siguiente pregunta: ¿Por qué van a obligar a una persona a ponerse una vacuna de la que hay casos documentados de efectos que pueden atentar contra la vida de una persona?

En una columna de abril de este año indicamos que no se debe obligar a las personas a ponerse la vacuna de una empresa determinada. En aquella ocasión, entre otras cosas escribimos: “Es un hecho que la vacuna contra el virus que causa el Covid-19 ha sido producida en un tiempo muy corto. Es totalmente razonable que haya cuestionamientos en relación con la seguridad de esta vacuna, especialmente, si han habido casos en que la vacuna ha presentado algunos efectos adversos como la presencia de coágulos en algunas personas; en otras palabras, lo anterior no es poca cosa, se trata de un efecto que no es una cefalea o una arritmia cardiaca, es una consecuencia que puede ser letal para la persona que lo tenga”

Dicho lo anterior, el que se obligue a una persona que se vacune y que adicionalmente se le imponga que sea de la empresa Astrazeneca, por ejemplo, es una doble afrenta a la libertad de una persona. Lo es también para la persona que queriendo vacunarse, le imponen la vacuna de la empresa citada; en otras palabras, jurídicamente una obligación tiene como correlato un derecho, por lo tanto, si se le va obligar a alguien a vacunarse, debería tener el derecho de decidir qué vacuna quiere que le pongan.

Las autoridades han puesto todos los huevos en una sola canasta: la vacunación. El problema es que el asunto es más complejo que obligar a la gente a vacunarse, se requiere que se comprenda las razones por las cuales las personas no quieren vacunarse y qué situaciones se están dando para que las personas no estén llegando a los vacunatorios.

Lo anterior no se resuelve con una medida como las se han venido planteando en las últimas semanas. Las personas tienen motivos justificados para no querer la vacuna de una determinada empresa y no es inteligente que se les amenace con perder su empleo en caso que no deseen vacunarse y menos si esta les genera desconfianza.

El derecho a la libertad positiva, es decir, a la libertad de decidir, debe prevalecer. Va en contra del sentido común obligar a la gente a vacunarse y peor aún si se le obliga a vacunarse con Astrazeneca. Me gustaría que publicaran y que se coteje su veracidad, qué vacuna se aplicaron los que promueven la vacunación con la dosis de la empresa ya indicada, estoy seguro que la mayoría se ha aplicado la vacuna de la empresa Pfizer.

La obligación de vacunarse es total y completamente inconstitucional. No obstante, de la Sala Cuarta ya no se puede esperar criterios acordes con el constitucionalismo moderno, sus integrantes y sus criterios son cada vez más cuestionables para las personas con un poquito de cultura jurídica. La jurisdicción constitucional se ha convertido en un cónclave que responde a intereses específicos y en un fin en sí mismo.

(*) Andi Mirom es Filósofo

