CNE venezolano pide a observadores internacionales no interferir en asuntos internos

Caracas, 4 oct (Sputnik).- Los observadores internacionales invitados a los comicios regionales y municipales que se realizarán el 21 de noviembre en Venezuela deberán mantener una conducta objetiva y no podrán interferir en los asuntos internos del país, indicó el lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE) en una resolución.



«Queda establecido que las instituciones y organismos internacionales que acepten la invitación del poder electoral a presenciar este evento electoral, deberán apegar su conducta a los principios de; respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y no interferencia en los asuntos del país», indica la norma que regula la presencia de instituciones y organismos extranjeros con el carácter de observadores internacionales.



De acuerdo con el texto, la relación entre el CNE y los observadores internacionales será de transparencia respecto a sus acciones, por lo que «cualquier actuación de sus representantes fuera de dicha relación será interpretada y valorada por el órgano rector en estricto apego a los principios constitucionales».



La Unión Europea (UE) anunció el pasado 29 de septiembre que enviará su Misión de Observación Electoral (MOE) para los comicios regionales y municipales venezolanos.



En un acuerdo que firmó el CNE con a Unión Europea, el bloque se comprometió a mantener una «estricta conducta de imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia en el proceso electoral y respeto a la soberanía».



Por su parte, órgano electoral aseguró que garantizará a la misión de la UE la libertad de acceder a los espacios, actores y hechos relativos al voto.



Desde el 2017, la UE ha desconocido los procesos electorales que se realizan en Venezuela.



El equipo central de la MOE de la UE, que llegará a Caracas en octubre, está formado por 11 expertos electorales.



Los delegados de la UE permanecerán en Venezuela hasta que finalice todo el proceso electoral del país sudamericano. (Sputnik)