Cuba sobrevive también en cuatro ruedas en tiempos de pandemia

La Habana, 4 oct (Sputnik).- Después de una larga espera a consecuencia de las medidas de protección adoptadas para frenar la propagación del covid-19, los propietarios de automóviles, camiones y motocicletas en Cuba podrán reiniciar desde el 4 de octubre los trámites de registro de vehículos y licencia de conducción en esta ciudad que, de hecho, es uno de los más interesantes museos rodantes del mundo.



El anuncio de la reapertura de oficinas públicas esperanzó a muchos conductores que utilizan vehículos con larga data, la mayoría fabricados en Estados Unidos entre las décadas de 1930 y 1950, y que dependen de procesos de remotorización, adecuaciones a la carrocería, adaptaciones en los sistemas de transmisión, embrague y frenado, entre otros, que les permitan seguir funcionando y, a su vez, asegurar el sustento de sus propietarios.



«Hace meses espero con ansiedad la apertura de las oficinas de Registro de Vehículos, porque tengo mi carro ‘empantanado’ sin poder ponerlo a trabajar pues necesito pasar el ‘somatón’ (inspección técnica) para que me actualicen los documentos», comentó a la Agencia Sputnik el conductor de una vieja camioneta Ford 1952 que se identificó como Alcides Suárez.



«De esa camioneta depende mi familia para comer hace años. Lo mismo hago mudadas que llevo gente a la playa, pero he tenido que adaptarle piezas que no resistieron al tiempo, y ahora no puedo circular hasta que no me inspeccionen y renueven los documentos», subrayó Suárez.



Según cálculos de expertos, actualmente circulan en Cuba unos 60.000 automóviles fabricados entre los años 1930 y 1958, la mayoría de ellos de factura estadounidense, y que hoy, con más de siete u ocho décadas de uso, prestan servicios como taxis privados, un importante paliativo para enfrentar la crisis de transporte público que sufre la isla.



En las calles y carreteras cubanas pululan coches de diferentes marcas y años de fabricación, entre ellos los Chevrolet —quizás los más populares—, pero se encuentran además varios modelos y diseños de Dodge, Plymouth, Ford, Packard, Oldsmobile, Buick, Studebaker y otros, aunque el gracejo popular los rebautizó a todos como «almendrones», y a sus conductores como «boteros».



Muchos se cuestionan por qué ese aferramiento al uso de vehículos con casi 80 años de circulación, pero en Cuba la idea de comprar un automóvil nuevo es casi una utopía.



Solo en los últimos años, y con precios exorbitantes que se mueven entre los 34.000 y 80.000 dólares (el salario promedio de los cubanos ronda los 180 dólares mensuales), el Estado cubano vende automóviles al sector privado, muchos de ellos con varios años de uso en el sector turístico y que en otros mercados internacionales se cotizarían hasta tres veces más baratos.



Sobrevivir sobre el asfalto



La supervivencia de estos coches en Cuba, considerados como antigüedades en el resto del mundo, se ve en peligro por la inexistencia de tiendas especializadas para la venta de partes y piezas, por lo que dependerán del ingenio y la innovación de mecánicos conocedores de estos trastos rodantes, verdaderos híbridos que, sobre la carrocería original, se movilizan con piezas adaptadas de vehículos fabricados en EEUU, Corea, Japón, la antigua Unión Soviética, Rusia, y China.



Para lograr este propósito, las personas interesadas deben tramitar a través del Ministerio de Transporte (Mintrans) las autorizaciones correspondientes a las trasformaciones que realizarán en sus vehículos, que van desde modificaciones a las carrocerías, incremento de la cantidad de asientos, cambios y adaptaciones de motores y otros accesorios como frenos, transmisiones y cajas de velocidades, todo antes de iniciar el proceso de inscripción en el Registro del Vehículo, una dependencia de la policía nacional.



La reapertura de estas oficinas devuelve la esperanza a muchos cubanos que dependen de sus vehículos para sobrevivir a las crisis que sacuden a la isla, y que con sus vehículos antiguos, siguen llevando el pan a sus hogares, y regalándole un poco más de color a esta Habana ecléptica y sugerente. (Sputnik)