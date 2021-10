Huelga de médicos en gran hospital de Panamá

Panamá, 4 oct (Prensa Latina) Personal asistencial del hospital San Miguel Arcángel, uno de los mayores del país, cumplió hoy su segundo día de huelga sin acuerdos por el impago atrasado de horas extras desde junio de 2020.

Se mantienen únicamente funcionando las urgencias, bloquearon consulta externa y cirugías electivas, mientras el director del centro, doctor Cosme Trujillo, informó al canal Telemetro que especialistas no sumados al paro asegurarán la atención a los pacientes con citas programadas.



Aclaró que, al asumir el actual gobierno, liquidaron al personal sanitario deudas salariales de ocho años, pero el reclamo es por el impago acumulado en 2020, para lo cual las autoridades pidieron un plazo hasta diciembre, por lo engorroso del trámite de aprobación y disponibilidad del presupuesto.



La doctora Fabiola Cárdenas, vocera de la protesta, declaró que todos los especialistas del centro se unieron a la huelga y la dirección del hospital optó por traer galenos de otro centro de salud para la atención de las áreas en paro.



Explicó que analizan una propuesta del Ministerio de Salud (Minsa) y solicitaron la presencia del ministro del ramo, Luis Francisco Sucre, representantes de la Contraloría de la República, Ministerio de Economía y Finanzas y Recurso Humanos del Minsa para seguir las negociaciones y analizar la logística del pago.



No solo se trata de vigencias expiradas desde junio del 2020, sino hay otras anteriores que quedaron pendientes como son los cambios de categorías, dijo y a la vez expresó su esperanza de llegar a algún acuerdo, ‘porque no queremos mantenernos en esta medida de presión, pero lamentablemente no existe otra forma’.



Por su parte, el doctor Alejandro Gansci, asesor del ministro, declaró al canal TVN que, al asumir el actual gobierno, lograron saldar salarios vencidos desde el 2011 hasta el 2019 en todo el país, por un monto de casi 10 millones de dólares y lo pendiente es el retroactivo desde junio del año pasado.



El directivo expuso que el motivo del retraso se debió a complicaciones con la pandemia de Covid-19 en dos momentos, lo que obligó a priorizar recursos financieros para la atención médica, pero se mantiene el compromiso de la administración de cumplir los adeudos en todo el país.