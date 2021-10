Presidente mexicano pidió profundizar sobre los Pandora Papers

México, 4 oct (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy profundizar todo lo relacionado con las revelaciones de una investigación financiera internacional conocida como Pandora Papers.

L a pesquisa de depósito offshore en Panamá involucra a tres mil 47 mexicanos, sin embargo, dijo el mandatario, en las informaciones solamente se mencionan con mayores detalles a cuatro personas cercanas al partido de Gobierno Morena.



Hay que hacer una investigación, ver a quién le corresponde pues tiene que ver con la cuestión fiscal, averiguar si esas personas pagaron impuestos, cuándo se llevaron a cabo las operaciones offshore, el monto, si fueron defraudados, señaló.



Ayer publicaron una lista grande de los mexicanos que sacan dinero para colocarlo en el extranjero, pero no se habla de Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que sacó 100 millones de dólares con el City Bank sin investigaciones, agregó.



Más de tres mil y quienes salen son ellos cuatro, entre ellos Julio Scherer Ibarra, que ya no es el consejero jurídico de la Presidencia y sus operaciones fueron en 1998 por apenas tres millones de pesos -unos 150 mil dólares- y fue defraudado porque se trataron de acciones recibidas como estímulo de la empresa en la que trabajaba.



Incluye también, dijo, al actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, a la esposa empresaria del director de la comisión Federal de Energía, y a un senador de Morena.



Por eso hay que esperar la investigación, los detalles, en qué años se hicieron esas transferencias, si pagaron impuestos, si hay ilícitos, es decir, ver si existen delitos en esas operaciones, y revisar en general la fuga de capitales.



Lo importante, dijo, es que se sepa todo, cuánto dinero, qué despacho, cuáles fondos financieros, el origen del dinero, porque hay de todo en esa lista: empresarios, políticos, legisladores, no solo de México, sino de todo el mundo, que se sepa más, que se informe más, y es muy bueno que se transparente todo.