Alertan en Costa Rica sobre peligrosa reforma a Ley de Biodiversidad

San José, 5 oct (EP/PL).- El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de Costa Rica advirtió hoy el peligroso avance en la Asamblea Legislativa de una reforma a la Ley de Biodiversidad, pues no garantiza el principio de igualdad.

La propuesta dictaminada desregula temas de la Ley de Biodiversidad, con consecuencias graves para su conservación, uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios generados por su utilización, afirmó la directora de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad ( Conagebio ), Ángela González.



Insistió que la iniciativa de modificación, dictaminada el 30 de septiembre anterior y presentada por la diputada presidenta del Parlamento, Silvia Hernández, no garantiza el principio de igualdad, ya que se visualiza un marcado beneficio exclusivo a las universidades públicas del país.



Perteneciente al Minae, la Conagebio es el órgano competente en el acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de la Biodiversidad y de garantizar la participación justa y equitativa de los beneficios generados por dichos accesos.



González sostuvo que desde la presentación del proyecto en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, en dos oportunidades Conagebio solicitó audiencia para advertir sobre los riesgos que una reforma así podría generar en el país, pero hasta ahora no se las han concedido.



‘No se nos ha brindado el espacio para aclarar y recomendar la modificación de algunos textos que tienen implicaciones importantes en la Conservación de la Biodiversidad, su uso adecuado y sobre todo la garantía de la participación justa y equitativa de los beneficios tanto económicos como sociales’, apuntó.



Aseguró que existe un pobre entendimiento por parte de algunos sectores de la academia sobre la consideración de que la simplificación de trámites y requisitos administrativos no deben implicar la desregulación de bienes que son de dominio público.



Asimismo, prosiguió, desregula aspectos contemplados en el Convenio sobre Diversidad Biológica, del cual Costa Rica es parte.