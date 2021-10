Colombia dice que no tiene «noticia específica» sobre apertura de frontera con Venezuela

Bogotá, 5 oct (Sputnik).- El director de la estatal Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, indicó este martes que la apertura de la frontera con Venezuela aún no se realiza por parte de la administración del presidente Nicolás Maduro, pese al anuncio que al respecto se hizo en la víspera.



«Hay que diferenciar dos temas: el levantamiento de los contenedores (por los puentes fronterizos), que lo que va hacer es facilitar el comercio binacional de tractomulas y camiones y, dos, la apertura de frontera. Frente al segundo tema no hemos conocido noticia específica», dijo Espinosa en declaraciones a los medios en Cúcuta (nordeste, frontera con Venezuela).



El funcionario recordó que Colombia tiene su frontera abierta con Venezuela desde el pasado 2 de junio, tras mantenerla cerrada debido a la pandemia de covid-19 por cerca de 14 meses, durante los cuales mantuvo los pasos humanitarios habilitados, priorizando a los niños que estudian en Colombia, así como personas con discapacidad o que requerían atención en salud.



Asimismo, dijo que la movilidad fronteriza de camiones sólo se hará luego de que se inspeccione la estructura de los puentes internacionales por parte de expertos en Bogotá, ya que la estructura debió soportar el peso muerto de tres contenedores por dos años seguidos.



«Frente (a la) movilidad fronteriza de camiones esperamos, una vez revisemos la estabilidad los puentes y pongamos a puesta el dispositivo, iniciar con ese mecanismo», señaló.



El funcionario también informó que una vez se estabilice el proceso de ingreso al territorio nacional por los pasos fronterizos con Venezuela, se analizará la posibilidad de retomar la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para los migrantes, la cual, en todo caso, no servirá para acogerse al Estatuto Temporal de Protección.



Frente a los controles sanitarios a los viajeros, Espinosa recordó que los mismos están a cargo, dadas las competencias, de las autoridades de salud departamentales y locales. (Sputnik)