Discordancias en Panamá por efectividad de vacunas antiCovid-19

Panamá, 5 oct (Prensa Latina) Un fuerte debate sobre la efectividad de las vacunas contra la Covid-19 tiene lugar hoy en Panamá entre médicos y otras personas, lo que obligó a un pronunciamiento del ministro de Salud Luis Francisco Sucre.

El titular pidió a quienes no están a favor de la inmunización que respeten el derecho de los que sí creen y han decidido recibirla, porque ‘meter miedo infundado’ no es correcto, sobre todo en un tema tan sensible como el de la pandemia de Covid-19.



‘Vemos personas que están en contra de la vacuna y eso es aceptable, siempre y cuando no digan cosas que no son ciertas. Respetamos la opinión de todos, pero no podemos meter miedo infundado’, reiteró.



El titular detalló que no pueden emprender acciones legales contra una persona que no está a favor de la vacuna, pero la dirección general de Salud Pública tiene la responsabilidad de hacer las investigaciones y si queda demostrado que hay desinformación, tomarán las medidas necesarias.



La semana pasada el infectólogo Xavier Sáenz-Llorens denunció amenazas por la labor de docencia que hace en torno a la vacuna por diferentes medios, además, los médicos Eduardo Ortega y Julio Sandoval enfrentan una acusación penal por un debate sobre el tema con una colega en redes sociales.



Los negacionistas, como los califica Sáenz-Llorens, fueron definidos por los científicos como ‘la oposición a conceptos básicos aceptados y fuertemente apoyados por la evidencia’ y en contraposición, el galeno defiende la posibilidad de vacunar hasta niños mayores de 12 años.



Explicó a periodistas que, ante la negativa de muchos adultos a recibir la inmunización, es necesario hacerlo con los infantes, tras su aprobación, lo que aumentaría la proporción de población inmune a 85 ó 90 por ciento, con lo cual se podría controlar la pandemia.



El polémico médico, que alcanzó celebridad en los medios de difusión desde el inicio de la pandemia por sus debates y aportes docentes, citó en Twitter un estudio del epidemiólogo chino Eric Feigl-Ding, acerca de las secuelas de la Covid-19 en los vasos sanguíneos con efecto nocivo en la sexualidad masculina.



‘Disfunción eréctil: vasos sanguíneos inflamados en el cuerpo provocados por #COVID19 puede estar causando disfunción eréctil en algunos pacientes masculinos—#LongCovid no es broma. El coronavirus puede dañar los vasos sanguíneos y luego afectar partes del cuerpo que irrigan los vasos’, escribió Feigl-Ding en Twitter.



Sáenz-Llorens reconoció que su referencia a la noticia médica provocó temor y furia en los negacionistas e ironizó que al parecer el tema sexual es una fuerte motivación para que quienes rechazan la vacuna, vayan en su busca.