La nave Soyuz con equipo de rodaje se acopla de forma manual a la EEI

Moscú, 5 oct (Sputnik).- La nave rusa Soyuz MS-19 que transportó al equipo de rodaje para grabar la primera película en el espacio fue acoplada de modo manual a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras un intento fallido de hacerlo automáticamente, transmitió la web de la corporación espacial Roscosmos.



Según la transmisión, los dos sistemas automáticos de aproximación y enganche Kurs fallaron al realizar la maniobra de acoplamiento, por lo que el Centro de Control de Vuelos moscovita le ordenó al cosmonauta Antón Shkaplerov realizar el atraque manualmente.



El director general de Roscosmos, Dmitri Rogozin, quien también es uno de los productores de la película, anunció que el fallo ocurrió en el sistema de acoplamiento de la EEI y no en la nave.



«Hace mucho que hablamos del estado de la estación pues poco a poco va envejeciendo, no es una estación nueva y hubo un fallo en dos semi-integradas del sistema de enganche Kurs de la estación, no en la nave», dijo Rogozin ante la prensa desde el cosmódromo de Baikonur.



El director de Roscosmos resaltó que el Centro de Control de Vuelo pudo haber reiniciado las semi-integradas pero decidieron no arriesgar y pasar al modo manual.



«En general, es una situación normal, pero por supuesto ahora reemplazaremos el equipo (…) en la estación de acoplamiento para que ya no tengamos problemas a la hora de atracar», subrayó Rogozin.



Rusia lanzó el martes el cohete Soyuz-2.1a, pilotado por primera vez en la historia por un solo cosmonauta, Shkaplerov, a las 08.55 GMT desde el cosmódromo ruso de Baikonur, situado en Kazajistán.



La tripulación también está integrada por la actriz Yulia Peresild y el director de cine Klim Shipenko, que permanecerán en la EEI 12 días para rodar la película ‘Desafío’.



Está previsto que vuelvan a la Tierra el 17 de octubre a bordo de la nave Soyuz MS-18 junto con el cosmonauta Oleg Novitski.



La cinta rusa ‘Desafío’ será la primera en la historia del cine que se filmará en el espacio y tendrá como protagonista a una actriz profesional.



De esta forma Roscosmos se adelanta a la NASA y a la empresa SpaceX de Elon Musk, que estaban evaluando enviar al espacio a la estrella de cine Tom Cruise y al director de cine Doug Liman para rodar una película de ficción.



La película ‘Desafío’ es un proyecto conjunto de la corporación espacial Roscosmos, el Canal 1 y la productora rusa de series, películas y programas televisivos Yellow, Black and White. (Sputnik)